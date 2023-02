20 Rekomendasi Drama Korea Komedi Romantis Terbaik, Dijamin Seru

TEMPO.CO, Jakarta - Sedang mencari rekomendasi drama Korea atau drakor untuk menemani weekend Anda? Kali ini, team Tempo akan memberikan 20 rekomendasi drakor komedi romantis terbaru yang siap menemani weekend kalian nanti.

Akhir-akhir ini drakor memang sedang populer di kalangan masyarakat. Mulai dari alur ceritanya yang menarik hingga pemainnya yang bikin penonton suka. Sama seperti film Indonesia, drakor juga memiliki banyak genre salah satunya genre komedi romantis. Bingung apa saja drakor komedi romantis yang seru? Berikut ini ulasannya yang telah dilansir dari berbagai sumber

1. The Legend Of Blue Sea

Baca Juga: Drama Korea Netflix Terbaru Februari 2023

Rekomendasi drakor komedi pertama ada The Legend Of Blue Sea. Siapa sih yang tidak tahu drakor yang satu ini. Drakor yang dibintangi Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun cukup hits pada waktunya dan berhasil membawa pulang piala SBS Drama Award. Selain fokus pada kisah cinta drama ini juga terselip unsur komedi yang membuat alur cerita semakin seru.

2. Our Beloved Summer

X

Our Beloved Summer merupakan drama Korea komedi romantis. Drama ini dibintangi oleh Choi Woo Shik, Kim Da Mi, Kim Sung Cheol dan Roh Jeong Eui. Drakor ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga dimana Choi Ung dan Kook Yeon Soo, pasangan kekasih yang memutuskan berpisah dan tidak bertemu kembali. Our Beloved Summer terdiri dari 16 episode yang mampu membuat Anda senyum-senyum sendiri.

3. Twenty Five Twenty One

Drama Korea Twenty Five Twenty One dibintangi Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk. Dok. Netflix.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik tentang Teo Yoo

Rekomendasi drama Korea selanjutnya adalah Twenty Five Twenty One. Drakor ini terdiri dari 16 episode ini menceritakan tentang sosok yang berjuang untuk menggapai mimpinya. Film tersebut booming di tahun 2022. Bahkan menariknya, episode 16 dari Twenty Five Twenty One meraih rating tertinggi dibandingkan serial drama Korea lainnya.

4. A Business Proposal

Drama yang dibintangi oleh Ahn Hyo Seop dan Kim Sejeong ini termasuk series yang terbilang ringan dan chemistry pun sangat dapat. Berkat film ini, Kim Sejeong menerima penghargaan sebagai Best Female Acting-Idol dalam Brand Customer Loyalty Awards 2022. Hanya terdiri dari 12 episode namun cerita dari drakor menghibur ini tidak bisa dilupakan.

5. Crash Landing on You

Crash Landing on You salah satu rekomendasi drakor komedi romantis yang wajib Anda tonton. Crash Landing on You dibintangi oleh Hyun Bin, Son Ye Jin, Kim Jung-hyun, dan Seo Ji-hye. Film ini menceritakan tentang seorang konglomerat yang terdampar di Korea Utara lalu bertemu dengan tentara bernama Lee Jeong-hyuk (Hyun Bin). Dan lambat laun mereka saling jatuh cinta. Kerennya, Crash Landing on You di 2021 meraih penghargaan tertinggi di The Korea Communications Commission Broadcasting Awards (Penghargaan Penyiaran Komisi Korea).

6. Alchemy of Souls Season 1 dan Season 2

Poster drama Korea Alchemy of Souls Season 2. Foto: MyDramaList.

Drama Korea komedi romantis selanjutnya ada Alchemy of Souls. Alchemy of Souls terdiri dari season yaitu season pertama yang terdiri dari 20 episode dan season 2 terdiri dari 2 episode yang baru saja berakhir di 8 Januari 2023. Bahkan Alchemy of Souls season 2 meraih rating tertinggi dibandingkan season 1.

7. Hometown Cha-Cha-Cha

Tak hanya deretan di atas saja drakor yang wajib ditonton, Hometown Cha-Cha-Cha juga merupakan drama Korea komedi romantis yang tidak boleh untuk dilewatkan. Hometown Cha-Cha-Cha diperankan oleh Shin Min A, Kim Seon Ho dan Lee Sang Yi dengan mengangkat kisah percintaan mereka diawali dengan kebencian. Serial drama ini pun memperoleh penghargaan Best Hallyu Spreading Excellence Award di Broadcasting Awards.

8. Why Her

Penyuka drakor romantis tapi dibumbui misteri? Why Her adalah jawabannya. Seo Hyun-jin, Hwang In-youp dan Heo Joon-ho adalah sederet artis yang membintangi film ini. Why Her terdiri dari 16 episode. Drakor Why Her juga sayang untuk dilewatkan untuk Anda penyuka genre misteri.

9. Yumi's Cell

Drama Korea komedi romantis selanjutnya ada Yumi's Cell. Uniknya, drakor Yumi's Cell diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama. Drakor ini juga sayang untuk dilewatkan karena alur ceritanya yang bagus dan unik menjadi salah satu alasan drakor ini wajib ditonton. Yumi's Cell dibintangi oleh Kim Go-eun, Ahn Bo-hyun, Lee Yu-bi, dan Park Ji-hyun. Yumi's Cell terdiri dari 14 episode.

10. Crash Course in Romance

Poster drama Korea Crash Course In Romance yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho. Foto: Netflix

Rekomendasi drama Korea selanjutnya adalah Crash Course in Romance. Drakor ini dibintangi oleh Jeon Do Yeong dan Yung Kyung. Menceritakan tentang kisah cinta antara seorang guru dengan owner restoran. Drakor ini terdiri dari 16 episode yang bagus untuk ditonton.

Selanjutnya Woori the Virgin