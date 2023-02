Dulu Bucin, Megan Fox - Machine Gun Kelly Dikabarkan Berpisah dan Hapus Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Amerika, Megan Fox dan tunangannya, Machine Gun Kelly dirumorkan berpisah. Rumor itu muncul setelah mantan istri aktor Brian Austin Green ini mengunggah video yang memperlihatkan surat terbakar di akun Instagramnya, Sabtu, 11 Februari 2023 dengan keterangan menyitir lagu Beyonce, Pray You Catch Me.

"You can taste the dishonesty/ it’s all over your breath (Anda dapat merasakan ketidakjujuran, terasa dalam napasnya),” tulisnya mengambil lirik lagu yang terdapat di album Lemonade itu.

Megan Fox Sindir Perselingkuhan Machine Gun Kelly

Seorang pengikut Fox kemudian menuliskan komentarnya, “Dia mungkin bersama Sophie.” Komentar ini dibalasnya dengan kalimat mengulang, "Mungkin aku bersama Sophie)” dengan emotikon api. Dikutip dari Elle, diduga kata Sophie merujuk pada gitaris Sophie Lloyd yang melakukan tur bersama Kelly.

Aksi Fox berlanjut dengan mengikuti akun Instagram Eminem. Padahal selama beberapa tahun belakangan, Eminem adalah musuh bebuyutan Machine Gun Kelly.

Megan Fox juga dikabarkan telah menghapus hampir seluruh fotonya dengan Machine Gun Kelly. Ia kemudian berhenti mengikuti Kelly. Beberapa jam sebelum menghapus akun Instagramnya, Fox mengunggah foto dirinya dalam pose yang menantang.

Aksi Megan Fox Sebelum Menghapus Akun Instagramnya

Perempuan berusia 36 tahun itu mengunggah foto dirinya dalam balutan bodysuit hitam yang terbuka di bagian dada dan perut. Dia menambahkan kalung berbentuk rantai emas dan anting-anting panjang yang berkilau. Rambut hitamnya disanggul dan membiarkan bagian depan menjuntai. .

Rentetan aksi Fox ini mengejutkan penggemar lantaran sehari sebelum unggahan video itu, keduanya masih terlihat berpegangan tangan saat menghadiri pesta yang digelar Drake pada Jumat, 10 Februari 2023. Ia memilih absen saat Kelly naik ke atas panggung untuk menyanyikan lagu hitsnya, Blood Valentine.

Megan Fox dan Machine Gun Kelly mulai mengungkap hubungan mereka setelah bercerai dengan suaminya, Brian Austin Green. Sejak itu, keduanya tak malu mengumbar kemesraan. Dua tahun kemudian, Kelly melamar Fox di Puerto Rico.

