Pemain Taxi Driver, Song Deok Ho Diperiksa Polisi Akibat Pakai Jasa Calo untuk Hindari Wajib Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Song Deok Ho menjalani penyelidikan terkait kasus penghindaran wajib militer menggunakan jasa calo. Ia telah mengundurkan diri dari drama Beneficial Fraud dan mengakui perbuatannya.

“Song Duk Ho saat ini sedang menjalani penyelidikan polisi, dan dia akan rajin berpartisipasi dalam penyelidikan penuntutan yang tersisa juga. Kami sangat merenungkan kejadian ini dan dengan tulus meminta maaf kepada banyak orang yang kecewa," kata agensi Song Duk Ho, Bistus Entertainment pada Selasa, 31 Januari 2023.

Belakangan ini, Administrasi Tenaga Kerja Militer Pemerintah Korea Selatan memang sedang melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap korupsi dinas militer yang melibatkan pemain olahraga profesional dan entertainer. Baru-baru ini, kecurigaan tentang wajib militer Ravi VIXX mengejutkan publik, dan dikatakan bahwa Song Duk Ho juga diselidiki oleh kejaksaan sehubungan dengan masalah tersebut.

X

Simak: Ravi VIXX Diduga Pakai Jasa Calo untuk Hindari Wamil, Agensi Tak Langsung Bantah

Kronologi Song Deok Ho Pakai Jasa Calo Wamil

Ketika aktor 30 tahun itu menjadi terkenal karena aktivitas aktingnya, dia mencari cara untuk menunda wajib militernya, dan pada Juli dan Agustus 2022, dilaporkan bahwa dia menemukan dan meminta bantuan dari kantor yang dijalankan oleh Tuan A, seorang perantara dinas militer atau calo wamil.

“Song Deok Ho sedang mencari informasi di internet untuk menunda pendaftaran militernya sekitar musim panas tahun lalu. Setelah menerima konsultasi melalui blog seseorang (disebut sebagai 'A'), dia membuat keputusan yang salah dan akhirnya menerima penilaian militer Tingkat 4 (tugas non-aktif) sebagai pekerja layanan publik dengan cara ilegal daripada menunda pendaftarannya, yang merupakan tujuan awalnya," kata agensi.

Song Deok Ho Palsukan Penyakit Epilepsi

Selama penggeledahan dan penyitaan kantor A, pihak penuntut memperoleh dokumen terkait seperti sertifikat medis untuk dinas militer Song Deok Ho, dan meyakini bahwa aktor tersebut didiagnosis dengan gejala epilepsi seperti yang diinstruksikan oleh A dan lolos dari dinas militer. Sejak saat itu, Song Deok Ho diketahui mendapat vonis tingkat 4 yang mengharuskannya mendaftar sebagai pekerja layanan publik.

Film dan Drama Song Deok Ho

Song Deok Ho memulai debutnya melalui film Burning pada 2018 saat berusia 28 tahun (menurut perhitungan Korea) dan aktif tampil di layar lebar maupun kecil. Dia membintangi berbagai drama termasuk Hospital Playlist, Taxi Driver, D.P., Missing: The Other Side 2, The Penthouse Season 2, Juvenile Justice, Link: Eat, Love, Kill, Cheer Up, dan May I Help You.

SOOMPI | ALLKPOP | CHOSUN ILBO

Baca juga: Penjelasan Lengkap Aktor Chae Jong Hyeop Dibebastugaskan dari Wajib Militer

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.