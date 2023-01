7 Film Terlaris Sepanjang Masa, Avatar Geser Spider-Man: No Way Home!

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini, film Avatar: The Way of Water resmi dirilis di seluruh bioskop dunia, termasuk Indonesia. Baru sebulan setelah perilisannya, film yang disutradarai oleh James Cameron ini berhasil meraih kesuksesan besar dengan masuk ke dalam daftar film terlaris sepanjang masa. Tak tanggung-tanggung, film yang resmi tayang pada tanggal 14 Desember 2022 berhasil bertengger di posisi enam dan menggeser film Spider-Man: No Way Home.

Film yang masuk ke dalam daftar film terlaris sepanjang masa adalah film-film yang penayangannya berhasil meraih pendapatan atau keuntungan terbesar di seluruh dunia. Pendapatan film ini dihitung dari keuntungan yang diraih saat pemutaran film di negara asal dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Film Terlaris Sepanjang Masa

Dilansir dari laman Box Office Mojo, hingga 25 Januari 2023 film Avatar: The Way of Water berhasil mendapat total keuntungan sebesar 2,028 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini pun diperkirakan akan terus bertambah mengingat filmnya yang masih ditayangkan di bioskop seluruh dunia. Berikut 7 film terlaris sepanjang sejarah. Yuk, simak!

X

Film Avatar

Film terlaris sepanjang masa yang pertama adalah film Avatar yang tayang pada tahun 2009 lalu. Dengan pendapatan sebesar 2,92 miliar dolar Amerika Serikat, film ini kokoh berada di puncak film terlaris sepanjang masa. Film inilah yang menjadi awal dari film Avatar: The Way of Water yang kini tengah tayang di bioskop.

Simak: Spider-Man: No Way Home Versi Terbaru akan Tayang di Indonesia 31 Agustus 2022

Film Avengers: Endgame

Robert Downey Jr. dalam Avengers: Endgame (2019)

Adegan Film Avengers: Endgame. Youtube

Film garapan Marvel Studios ini berhasil menjadi film terlaris sepanjang masa kedua dengan pendapatan sebesar 2,79 miliar dolar Amerika Serikat selama penayangannya di tahun 2019. Avengers: Endgame sendiri merupakan film lanjutan dari Avengers: Infinity War yang yang pada 2018 lalu.

Film Titanic

Tayang pada tahun 1997 silam, Titanic berhasil menjadi film terlaris ketiga dengan pendapatan mencapai 2,19 miliar dolar Amerika Serikat. Film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet ini bercerita tentang pertemuan dua anak muda di sebuah kapal besar yang kemudian jatuh cinta. Namun, kisah mereka tidak bertahan lama karena sebuah tragedi yang menimpa kapal yang mereka tumpangi.

Film Star Wars: The Force Awakens

Setelah tujuh tahun menanti, Star Wars: The Force Awakens karya sutradara J.J Abrams akhirnya dirilis pada 2015 lalu. Tak mengherankan jika perilisannya menjadi incaran penggemar yang telah menantikan kelanjutan kisah Star Wars ini. Film ini pun berhasil meraih keuntungan sebesar 2,06 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi film terlaris sepanjang masa keempat.

Film Avengers: Infinity War

Poster Avengers: Infinity Wars/ Youtube

Merupakan prekuel dari Avengers: Endgame, film Avengers: Infinity War yang tayang pada 2018 juga meraih kesuksesan besar. Film ini berhasil meraup keuntungan sebesar 2,04 miliar dolar Amerika Serikat selama periode penayangannya. Film ini berkisah tentang para pahlawan super yang ingin menghentikan rencana buruk Thanos untuk melenyapkan setengah dari populasi dunia.

Film Avatar: The Way of Water

Baru satu bulan tayang, film Avatar: The Way of Water berhasil menjadi film terlaris sepanjang masa dengan mendapatkan keuntungan sebesar 2,028 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan ini diperkirakan akan semakin bertambah mengingat filmnya yang masih ditayangkan di bioskop seluruh dunia. Film ini merupakan sekuel dari film Avatar yang tayang pada tahun 2009 lalu.

SpiderMan: No Way Home

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel Studios.

Film terlaris sepanjang masa yang selanjutnya adalah Spider-Man: No Way Home yang tayang pada 2021 lalu. Film ini menggandeng deretan artis papan atas Hollywood, mulai dari Tom Holland, Zendaya, hingga Benedict Cumberbatch. Film garapan sutradara Jon Watts ini berhasil meraih keuntungan sebesar 1,921 miliar dolar Amerika Serikat.

Itulah rangkuman informasi mengenai 7 daftar film terlaris sepanjang masa yang bisa Anda nikmati. Semoga bermanfaat.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI| BOX OFFICE MOJO

Baca: Kalahkan Top Gun: Maverick, Avatar 2 Jadi Film Terlaris Tahun 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.