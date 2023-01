J-Hope BTS Bagikan Kisah di Balik Pembuatan Album Solonya Lewat Film Dokumenter

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope BTS mengajak para penggemar dari seluruh dunia untuk mengikuti kisah di balik layar dari proses pembuatan album solo perdananya. Film dokumenter berjudul J-Hope In The Box dijadwalkan tayang pada Jumat, 17 Februari 2023 secara eksklusif di Disney+ Hotstar.

Menampilkan J-Hope, ikon pop abad ke-21 dari BTS, J-Hope In The Box merupakan dokumenter spesial yang diproduksi oleh HYBE. Dokumenter ini menceritakan setiap langkah dari perjalanan yang dilalui oleh sang bintang ketika ia membuat album solo perdananya, Jack In The Box.

J-Hope In The Box Berisi Cuplikan Eksklusif yang Belum Pernah Ditayangkan

Sepanjang dokumenter, penonton akan menyaksikan cuplikan eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya, tentang tantangan yang dihadapi selama proses persiapan album, serta melihat penampilan J-Hope di Lollapalooza 2022, hingga acara listening party dari albumnya.

Ini bukan tayangan pertama dari anggota BTS di Disney+ Hotstar. Sebelumnya, BTS: Permission to Dance on Stage - LA, sebuah film konser eksklusif dengan kualitas cinematic 4K yang menghadirkan penampilan live BTS di Los Angeles Sofi Stadium tayang pada November 2021. Setelah itu ada In the Soop: Friendcation, sebuah serial travel reality yang dibintangi oleh V BTS, Park Seo Jun, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, dan Peakboy.

Simak: BTS Raup Rp 483 Miliar dari Empat Hari Konser Permission To Dance On Stage di LA

Album Jack In The Box J-Hope Puncaki Tangga Lagu di Berbagai Negara

Album Jack in the Box dari J-Hope BTS dirilis pada Jumat, 15 Juli 2022. Big Hit Music mengkonfirmasi kalau album solo perdana J-Hope tersebut menduduki puncak tangga lagu iTunes di 49 negara pada Sabtu, 16 Juli 2022. Album Jack in the Box sendiri terdiri dari 10 lagu.

"Arson adalah salah satu dari dua lagu utama album, juga menempati posisi pertama di tangga lagu teratas iTunes di 62 negara," kata Big Hit Music. Lagu utama lainnya, yaitu More, yang dirilis pada Jumat, 1 Juli 2022, menduduki puncak tangga lagu di 84 negara pada hari berikutnya.

Baca juga: Album Solo J-Hope BTS Puncaki Tangga Lagu iTunes di 49 Negara

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.