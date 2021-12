BTS Raup Rp 483 Miliar dari Empat Hari Konser Permission To Dance On Stage di LA

TEMPO.CO, Jakarta - BTS kembali mencetak rekor baru setelah sukses menggelar konser selama empat hari di Los Angeles, Amerika Serikat. BTS Permission To Dance On Stage yang digelar di SoFi Stadium berhasil menghasilkan total US$ 33,3 juta atau sekitar Rp 483,7 miliar.

BTS Permission To Dance On Stage - LA digelar selama empat hari, mulai 27- 28 November, dilanjutkan tanggal 1-2 Desember 2021. Dari total keseluruhan, BTS berhasil menjual sebanyak 214 ribu tiket.

Melansir dari Soompi, pencapaian tersebut menjadikan konser BTS di SoFi Stadium diklaim sebagai pendapatan kotor tertinggi sejak tempat konser mulai dibuka kembali awal tahun ini. Selain itu, BTS Permission To Dance On Stage juga menjadi pertunjukan dengan pendapatan kotor tertinggi di satu tempat dalam hampir satu dekade. Rekor sebelumnya dipegang oleh Roger Waters sembilan tahun lalu, 2012 di Buenos Aires, Argentina.

Konser BTS di SoFi Stadium juga mendapatkan Billboard Boxscore terbesar dalam sejarah di California. Billboard Boxscore merupakan skor yang merangkum semua pertunjukan yang dimainkan di satu tempat selama tur tertentu. Ini juga menjadi terbesar kedua di Amerika Utara, hanya dikalahkan oleh Bruce Springsteen dalam konser selama 10 hari pada 2003 di Stadion Giants New Jersey.

Jika melihat secara keseluruhan, konser BTS Permission To Dance On Stage - LA berada di peringkat keenam pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah Billboard Boxscore. Namun, Billboard mencatat bahwa semua keterlibatan yang melampaui pendapatan BTS setidaknya mengadakan konser dua kali lebih lama dari mereka alias delapan kali pertunjukkan.

“Kami sangat bahagia konser bersejarah BTS pertama kalinya di Amerika Serikat sejak 2019, diadakan di SoFi Stadium. BTS menjual habis empat pertunjukan untuk pertama kalinya dalam sejarah SoFi Stadium. Konser ini telah meraih penjualan tiket tertinggi di antara konser yang pernah diadakan oleh band atau penampil di SoFi Stadium,” ujar Christy Castillo Butcher, Senior Vice President of Programming SoFi Stadium pada Senin 29 November 2021.

