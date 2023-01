The Last of Us Jadi Serial Debut Terbesar Kedua di HBO dalam 13 Tahun Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - The Last of Us menjadi serial dengan debut terbesar kedua dalam sejarah HBO selama 13 tahun terakhir, setelah spin-off Game of Thrones House of the Dragon tahun lalu. Serial adaptasi dari game PlayStation ini ditonton oleh 4,7 juta penonton di hari perilisannya, Minggu, 15 Januari 2023 waktu setempat, menurut data Nielsen dan Warner Bros. Discovery.

Angka itu membuat pemutaran perdana The Last of Us menjadi pembukaan terbesar kedua untuk acara HBO sejak pemutaran perdana Boardwalk Empire pada 2010, jauh sebelum HBO Max diluncurkan dan bahkan sebelum streamer pendahulunya, HBO Go dan HBO Now, tersedia secara luas untuk pelanggan.

Penayangan debut untuk The Last of Us juga dua kali lipat dari pemutaran perdana musim kedua Euphoria, yang menempati peringkat sebagai salah satu penawaran paling populer di HBO. Penayangan Minggu malam untuk serial HBO biasanya mewakili 20-40 persen dari total penonton acara tersebut per episode.

Simak: Serial The Last of Us Sudah Tayang, Kisah Perjalanan yang Brutal dan Mengharukan

Sekilas tentang The Last of Us

Serial The Last of Us berlatar 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan. Joel, seorang penyintas yang tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie, seorang gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang menindas. Apa yang dimulai sebagai pekerjaan kecil segera menjadi perjalanan yang brutal karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) dalam serial The Last of Us. Dok. HBO

Serial ini dibintangi oleh Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett dan Nick Offerman serta Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson dan Troy Baker.

“Kami sangat senang melihat para penggemar serial dan game ini mengalami kisah ikonik ini dengan cara baru, dan kami mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah membantu menyukseskannya,” kata Casey Bloys, Ketua dan CEO, HBO & HBO Max Content. “Selamat untuk Craig, Neil, dan para pemain serta kru brilian yang bekerja tanpa lelah untuk menghidupkan pertunjukan ini. Kami menantikan para penggemar di seluruh dunia menikmati sisa musim ini.”

The Last Of Us ditulis dan eksekutif diproduksi oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann. Ini adalah produksi bersama dengan Sony Pictures Television bersama dengan PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, dan Naughty Dog. Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, dan Rose Lam juga merupakan produser eksekutif.

“Fokus kami hanyalah untuk membuat adaptasi terbaik dari cerita tercinta ini untuk sebanyak mungkin penonton,” kata Mazin dan Druckmann. “Kami sangat senang melihat berapa banyak penggemar, baik lama maupun baru, yang telah menyambut The Last of Us ke rumah dan hati mereka.”

VARIETY | DEADLINE

Baca juga: Sinopsis The Last of Us: Petualangan Joel dan Ellie Selepas Wabah Mengerikan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.