Sinopsis The Last of Us: Petualangan Joel dan Ellie Selepas Wabah Mengerikan

TEMPO.CO, Jakarta -- The Last of Us adalah salah satu serial post apocalyptic terbaru yang berhasil diadaptasi dari sebuah video game dengan judul yang sama. Permainan tersebut dikembangkan oleh Naughty Dog dan diterbitkan pertama kali oleh Sony Computer Entertainment pada tahun 2013 silam.

Serial The Last of Us ini telah merilis episode pertamanya yang bertajuk When You’re Lost in the Darkness pada Senin (16/1/2023) lalu. Serial ini akan merilis episode barunya setiap hari Senin di aplikasi streaming video online, HBO Go.

Serial TV asal Amerika ini disutradarai oleh Craig Mazin dan menggandeng beberapa pemain ternama sebagai pemerannya. Di antara pemainnya yaitu Pedro Pascal, Bella Ramsey, dan Nick Offerman. Selain deretan artis Hollywood, The Last of Us juga mengundang artis senior Indonesia, yaitu Christine Hakim sebagai salah satu pemerannya. Dalam serial ini, Christine Hakim memainkan peran sebagai seorang ilmuwan yang menjadi dalang di balik sebuah insiden besar.

Beberapa ulasan menyebut jika The Last of Us ini merupakan salah satu adaptasi live action dari video game terbaik yang pernah dibuat. Lantas, bagaimana sinopsis dari The Last of Us itu sendiri? Simak penjelasannya berikut ini.

Christine Hakim dalam serial The Last of Us dari HBO. Foto: Twitter/@NaughtyDogInfo



Sinopsis The Last of Us

Secara garis besar, The Last of Us menceritakan tentang kehidupan manusia yang hancur setelah adanya virus yang berbahaya. Virus ini telah menyebar dan menginfeksi korbannya. Efeknya,para korban yang terinfeksi pun akan berperilaku agresif. Serial ini pun menceritakan tentang kisah Joel, diperankan oleh Pedro Pascal, seorang penyelundup yang bertugas untuk mengawal Ellie, yang diperankan oleh Bella Ramsey, untuk melintasi Amerika Serikat pasca apokaliptik.

Semua itu bermula pada sekitar 20 tahun lalu, atau sekitar tahun 2003 silam, saat sebuah spesies jamur cordyceps menginfeksi manusia. Jamur tersebut ternyata spora beracun yang di dalamnya terdapat virus yang mampu membuat korbannya menjadi haus darah dan bersifat seperti hewan. Virus tersebut juga membuat korbannya menjadi seperti zombie dan mudah menginfeksi orang lain. Virus tersebut pun menyebabkan kekacauan dan memicu kondisi pandemi global.

Joel merupakan seorang penyintas dari peristiwa tersebut. Dia adalah seorang gangster yang menghuni kawasan karantina yang berada di kawasan Boston. Saat kondisi memburuk, Joel sempat melarikan diri bersama anaknya yang bernama Sarah

Sayangnya, Sarah tewas akibat serangan militer. Sementara, Joel berhasil selamat setelah diselamatkan oleh adiknya Tommy, yang diperankan oleh Gabriel Luna. Virus tersebut benar-benar mengubah dunia, bahkan setelah 20 tahun berlalu.

Joel tinggal di zona karantina Boston yang dikelola dengan ketat oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal (FEDRA). Tempat tersebut menjadi salah satu tempat yang masih hidup di bawah undang-undang perang dan pemeriksaan yang ekstrem. Untuk mempertahankan kenyamanannya, Joel harus mencuri, menjual, mengintimidasi, hingga menyelundupkan sesuatu.

Di Boston Joel tinggal bersama dengan rekannya dalam penyelundupan, Tess, yang diperankan oleh Anna Torv. Suatu hari, Tommy kesulitan menghubungi Joel dan Tess. Ternyata, kedua orang tersebut sedang mencoba membeli aki mobil dari dealer lokal. Namun, Joel membuat kesalahan dengan menjual kembali aki tersebut ke Fireflies, sebuah kelompok yang menentang FEDRA.

Joel dan Tess mencoba mengambil kembali aki tersebut dan membuat kesepakatan. Tetapi, hal itu justru membuat keduanya masuk ke dalam masalah baru. Pemimpin Fireflies meminta Joel dan Tess untuk membawa seorang gadis remaja bernama Ellie ke Massachusetts State House yang berada di luar zona karantina.

Perjalanan ini menjadi awal perjuangan hidup mereka yang baru. Pekerjaan yang awalnya mudah menjadi petualangan yang menyedihkan. Mereka juga harus bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.

Itulah sinopsis dari serial TV Amerika Terbaru, The Last of Us. Anda dapat menikmati tayangan tersebut melalui aplikasi streaming video online, HBO Go setiap hari Senin untuk setiap episode barunya.

RADEN PUTRI

