9 Drama Korea SBS Paling Ditunggu Tahun 2023, Ada Taxi Driver Season 2!

TEMPO.CO, Jakarta - Stasiun TV SBS Korea memang terkenal akan beragam drama Korea berkualitasnya. Sebut saja One Dollar Lawyer dan Business Proposal, keduanya berhasil raih kesuksesan besar. Di tahun ini, SBS kembali menayangkan drama Korea terbaik untuk para penonton setianya.

Daftar Drama Korea SBS Terbaru 2023

Drama Korea SBS hadir dalam berbagai genre mulai dari thriller, crime, romance, mystery, hingga drama saeguk. Tak hanya tampilkan aktor dan aktris papan atas, sejumlah idol K-Pop dari berbagai agensi juga turut meramaikan drakor SBS tahun ini. Berikut rekomendasi drama Korea SBS terbaru tahun 2023.

Payback (6 Januari 2023)

Rekomendasi drakor SBS terbaru pertama berjudul Payback. Drama bergenre thriller kriminal ini mengikuti aksi balas dendam seorang pebisnis kaya raya. Eun Yong (Lee Sun Kyun) menolak diam atas penyalahgunaan otoritas institusi hukum yang berkoalisi dengan sebuah kartel uang Korea. Dia dan sahabatnya berjuang keras demi memecahkan kasus kriminal nasional itu.

Taxi Driver 2 (17 Februari 2023)

Sukses menyabet sejumlah rekor di musim pertama penayangannya, sekuel kedua Taxi Driver akan kembali muncul di layar kaca bulan Februari mendatang. Drama adaptasi webtoon ini mengisahkan sekumpulan supir taksi misterius yang berjuang membalaskan dendam atas ketidakadilan hukum. Sutradara Lee Dan hadirkan lima pemeran utama dari season sebelumnya diantaranya Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, dan Bae Yu Ram.

Romantic Guest House (Maret 2023)

Romantic Guest House, salah satu K-Drama paling diantisipasi tahun 2023. Drama saeguk ini juga dikenal dengan judul Flower Scholars Love Story, Flower Scholars Love Passionate, dan The Love Story of Flower Scholars. Sederet artis papan atas Korsel yang akan beradu akting meliputi Shin Ye Eun, Ryeo Un, Kang Hoon, dan Jung Gun Joo.

Dr. Romantic 3 (April 2023)

Poster drama korea Dr. Romantic musim kedua. Foto: IMDB

Para pecinta K-Drama yang telah menantikan sekuel lanjutan Dr. Romantic patut bersuka cita mendengar kabar baik produksi untuk musim kedua. Drama medis yang diperankan Ahn Hyo Seop dan Lee Sung Kyung ini akan berlanjut ke season tiga. Dr. Romantic berfokus pada cerita kehidupan dunia kedokteran yang dibumbui kisah romansa.

The Devil (Juni 2023)

The Devil adalah serial horor misteri tentang Ku San Young (Kim Tae Ri) yang kerasukan iblis akibat terbukanya pintu masuk dari dunia lain. Tak hanya Kim Tae Ri, drakor ni dibintangi aktor top Oh Jung Se dan Hong Kyung, yang sukses curi perhatian lewat kepiawaian aktingnya.

The First Responders 2 (Juli 2023)

Drama Korea yang paling ditunggu musim keduanya ada The First Responders season 2. Drama bertema thriller ini mengakhiri musim pertama mereka dengan ending gantung. Penonton dibuat semakin penasaran akan kelanjutan kisah Jin Ho Gae yang diperankan Kim Rae Won dan Bong Dojin yang diperankan Sun Ho Jun. Sekuel kedua The First Responders dijadwalkan tayang pada pertengahan tahun ini.

7 Escape (September 2023)

7 Escape merupakan drakor garapan penulis kondang Kim Soon Ok dan sutradara Joo Dong Min. Prestasi keduanya dibuktikan dalam drama legendaris The Last Empress dan The Penthouse. 7 Escape tampilkan comeback aktris kenamaan Korea Hwang Jung Eum dan Jo Yoon Hee. Bercerita tentang tujuh orang yang berusaha memecahkan kasus pembunuhan misterius.

National Death Penalty Vote

National Death Penalty Vote menjadi salah satu drama yang paling dinanti kehadirannya tahun 2023. Diadaptasi dari webtoon bertajuk serupa, sinopsis cerita drakor ini bermula saat warga Korea Selatan diminta melakukan voting atas keputusan eksekusi hukuman mati penjahat kelas kakap.

My Man is Cupid

Nana, Idol K-Pop sekaligus aktris yang berhasil membuktikan kinerja luar biasa dalam drama Glitch dan Love In Contract kembali unjuk diri di drama 2023. Banyak penggemar yang menantikan aksi comebacknya kali ini, yang dipasangkan dengan aktor Jang Dong Yoon.

Itulah tadi beberapa rekomendasi drama Korea terbaru SBS yang paling ditunggu tahun 2023. Wah, jadi tak sabar menantikannya.

LALA DITA PANGESTU

