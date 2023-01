7 Drama Korea tvN Paling Dinantikan Tahun 2023, Ada Arthdal Chronicles Season 2!

TEMPO.CO, Jakarta - tvN merupakan salah satu kanal televisi yang langganan menayangkan drama Korea terbaik. Seakan tak pernah kehabisan ide, tvN senantiasa berinovasi memproduksi drakor yang dibalut dalam berbagai genre mulai dari thriller, fantasy, romance, action, hingga drama saeguk.

Daftar Drama Korea tvN Terbaru 2023

tvN menjadi pilihan platform terbaik untuk mencari hiburan berkualitas. Stasiun TV kenamaan ini dikenal totalitas dalam menggarap tontonan pengisi layar kaca. Berikut rekomendasi drama Korea tvN terbaru yang paling ditunggu kehadirannya tahun 2023.

Poong, The Joseon Psychiatrist 2 (11 Januari 2023)

Bagi para penggemar drama saeguk, tak patut rasanya apabila melewatkan Poong, The Joseon Psychiatrist 2. Sama dengan season sebelumnya, drama ini melanjutkan kisah kehidupan jaman Joseon yang menampilkan praktik psikiatri. Seorang ahli akupuntur kerajaan terlibat konspirasi yang membuatnya diusir dari istana kerajaan. Aktor kondang Kim Min Jae akan beradu chemistry dengan Kim Hyang Gi dalam kisah romansa penuh haru. Bisa ditonton di aplikasi streaming VIU.

Crash Course in Romance (14 Januari 2023)

Crash Course in Romance tampilkan comeback artis senior Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho. Diusung dalam genre romance, Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon) mantan atlet nasional yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan swasta. Sementara itu, Choi Chi Yeol (Jung Kyoung Ho), seorang instruktur populer di bidangnya. Sering menghabiskan waktu bersama, munculah benih-benih cinta diantara keduanya.

Our Blooming Youth (Februari 2023)

Dalam drama sejarah kerajaan ini, aktor kenamaan Korsel Park Hyung Sik berperan sebagai pangeran yang menderita kutukan mematikan. Bintang Strong Girl Bong Soon ini nantinya akan dipertemukan dengan wanita misterius yang ditakdirkan mematahkan kutukannya.

The Uncanny Counter 2

Siapa tak kenal Kim Se Jeong, idol K-Pop sekaligus aktris muda berbakat yang namanya selalu mentereng di berbagai nominasi penghargaan bergengsi. Tahun 2023, member Gugudan ini kembali melanjutkan upcoming sekuel drama The Uncanny Counter. Roh jahat dari dunia lain datang mengacaukan bumi, berambisi menemukan keabadian. Sekelompok pejuang ditugaskan menangkap entitas jahat ini.

Arthdal Chronicles 2

Drama Korea Arthdal Chronicles. (Instagram/@arthdalchroniclesofficial)

K-Drama Arthdal Chronicles season 2 amat dinantikan kehadirannya oleh para penggemar. Terakhir tayang pada 2019 silam, drakor garapan Studio Dragon ini mengangkat kisah fiksi di negeri khayalan Arthdal di zaman kuno. Ada sedikit perbedaan karakter utama yang mana di season sebelumnya diperankan Kim Ji Won dan Song Joong Ki, kali ini digantikan oleh Lee Joon Gi dan Shin Se Kyung.

Tale of The Nine Tailed 1938

Berita rilisnya Tale of The Nine Tailed 1938 cukup menggemparkan di kalangan pecinta K-Drama. Bagaimana tidak, sederet aktor legendaris Korea Lee Dong Wook, Kim So Yeon, Kim Beom, dan Ryoo Kyung dilaporkan akan menghiasi drakor terbaru tvN ini. Bahkan, Knetz menyebut para bintang serial ini tak hanya beradu akting, namun juga beradu visual.

See You in My 19th Life

Terakhir ada drama bertajuk See You in My 19th Life. Meskipun tanggal penayangan resminya belum rilis, drakor Shin Hye Sun sudah dipastikan akan hadir di layar kaca pertengahan tahun ini. Diadaptasi dari webtoon laris berjudul serupa, mengisahkan seorang wanita yang secara acak terlahir kembali di usia 19 tahun.

Demikian sekumpulan rekomendasi drama Korea terbaru tvN yang tayang tahun 2023. Nantikan tanggal rilisnya biar tidak ketinggalan

LALA DITA PANGESTU

