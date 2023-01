4 Fakta Jane De Leon, Pemeran Serial Darna

TEMPO.CO, Jakarta - ABS-CBN mengumumkan komik Mars Ravelo diadaptasi menjadi serial televisi, setelah produksi film dihentikan karena pandemi Covid-19. Serial Darna memikat perhatian para penonton yang menyukai superhero. Aktris Filipina Jane De Leon memainkan peran utama dalam proyek Star Cinema sebagai pahlawan super dalam serial televisi itu.

Mengutip Cebu Daily News, Olivia Lamasan dari ABS-CBN Films menjelaskan, Jane De Leon pilihan yang tepat mengingat cerita Darna melihat pertumbuhan gadis muda dan lugu. Setelah menelan batu ajaib, Darna menjadi pembela yang lemah lembut dan lambang kekuatan gadis Filipina.

Deretan fakta unik Jane De Leon

1. Sudah biasa mengikuti kontes lokal

Saat masih remaja, Jane De Leon suka mengikuti berbagai kontes lokal. Setelah memenangkan penghargaan Miss Photogenic di kontes Little Miss San Roque pada 2009, mencoba menjadi model.

De Leon pernah menjadi kontestan di Teen Supermodel Filipina, berakhir sebagai semifinalis. Pencapaian itu membangkitkan kepercayaan diri dia untuk mengikuti audisi iklan TV dan berpartisipasi dalam lokakarya akting Star Magic pada 2015. Dari sa a, kariernya dengan ABS-CBN dimulai.

Pada 2013hingga 2015, ia memulai karier aktris di bawah GMA Artists Agency, tapi ia tidak mendapat proyek, sebagaimana dilansir Esquire.

2. Karier yang sulit di dunia hiburan

Meskipun sejak dini ia sangat bersemangat meniti karier, tapi De Leon awalnya mengalami banyak kesulitan untuk menjadi bintang besar. Misalnya, ia pernah mengikuti audisi grup pop multinasional Now United, tapi gagal. Ketika dia memberikan penampilan layar lebar pertamanya di film LizQuen Just the Way You Are, ia hanya memainkan peran tanpa kredit dan dialog. Ia sempat mempertimbangkan untuk menyerah untuk karier dalam dunia hiburan.

3. Halik membawa namanya meroket

Setelah melalui beberapa audisi atau kontes yang gagal, terobosan besar pertama De Leon akhirnya datang. Ia berperan sebagai saudara perempuan Jericho Rosales dalam serial drama Halik. Dari sana, ia mulai mengerjakan film dan serial televisi lainnya, seperti The Debutantes, Jose Bartolome: Guro, The Heiress, Ipaglaban Mo, dan Wansapanataym. Berkat kemampuan aktingnya, ia berhasil memenangi Modern Day Renaissance Woman Award untuk Netizens Best Choice Awards 2019, seperti dikutip Candy Magazine.

4. Anggota Girltrends

Pada 2016, De Leon diluncurkan sebagai anggota Girltrends, grup dance wanita dari acara, It's Showtime. Grup itu viral lantaran sebagian orang Filipina menyukai cover dance Girltrends dengan lagu How Do You Sleep milik Sam Smith. Selain Jane De Leon, anggota Girltrends lainnya, yaitu Maris Racal, Loisa Andalio, Dawn Chang, Chie Filomeno, dan Barbie Imperial, dilansir Philippine Entertainment Portal

