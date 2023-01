Mengenal Jane De Leon, Aktris Filipina Pemeran Darna

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Darna memikat perhatian para penonton yang menyukai superhero. ABS-CBN mengumumkan, komik Mars Ravelo diadaptasi menjadi serial televisi, setelah produksi film dihentikan karena pandemi Covid-19.

Aktris Filipina Jane De Leon memainkan peran utama dalam proyek Star Cinema sebagai pahlawan super dalam serial televisi itu.

Profil Jane De Leon

Jane Florence Benitez De Leon lahir di Quezon pada 22 November 1998. Ia aktris, penyanyi, model, dan penari asal Filipina, dikutip dari Philippine Entertainment Portal. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Desa Sampaguita, Sekolah Dasar San Roque di San Pedro, Laguna, dan Sekolah Menengah Nasional Desa Sampaguita. Pada 2016, ayah Leon meninggal karena kanker paru-paru. Ayahnya bekerja sebagai pengusaha.

Setelah itu, Jane De Leon melanjutkan peruntungan dalam bisnis pertunjukan.De Leon bergabung dengan berbagai kontesn dan mengikuti audisi untuk menjadi model. Ia tertarik menjadi model daripada daripada aktris. Pada suatu waktu, ketika ia sedang menjadi model, salah seorang pencari bakat GMA Network berkenalan dan menawari dia untuk menekuni dunia akting.

Mengutuip Esquire Philippines, De Leon secara resmi memulai karier beraktingnya pada 2013 di bawah naungan GMA Artists Agency, Tapi, saat itu ia masih belum diberikan proyek. Pada 2015, Tyronne Escalante, CEO dan pendiri Tyronne Escalante Artist Management menemukan dia dan membawanya ke Star Magic, kariernya dengan ABS-CBN pun dimulai.

Karier Jane De Leon

Ia memulai debutnya dalam Ex with Benefits pada 2015. Pada 2017, ia salah satu pemeran utama The Debutantes. Namun, sebelumnya pada 2016, ia diluncurkan sebagai anggota Girltrends, grup tari wanita dari It's Showtime. Ia mengikuti audisi untuk grup pop global Now United bersama dengan Bailey May, AC Bonifacio dan Ylona Garcia di Los Angeles, tapi gagal mencapai babak final.

Secara perlahan, karier De Leon semakin meningkat terlihat dari semakin banyaknya film dan serial yang dibintangi, antara lain Walwal (2018), Halik (2019), dan The Heiress (2019).

De Leon mengalahkan lebih dari 300 perempuan, termasuk selebritas populer lainnya yang mengikuti audisi untuk peran Darna. Pada 17 Juli 2019, De Leon diumumkan sebagai aktris untuk memainkan karakter tituler dalam film Darna yang menjadi proyek terbesarnya hingga saat ini.

Jean De Leon akhirnya diresmikan sebagai Darna baru. Mantan ketua dan sutradara Star Magic Johnny Manahan menceritakan, ia membuat aktris muda itu mengikuti audisi karena dia percaya pada kemampuannya sebagai seorang aktris, seperti dilansir The Summit Express. Pada 15 Agustus 2022, Darna tayang perdana.

Pada 2022, Jean De Leon berhasil memenangi tiga penghargaan, yaitu Huwarang Artista ng Mga Kabataan dalam Inding-Indie Excellence Awards, Most Outstanding Female Actress of the Year 2022 dalam Asia’s Pinnacle Awards, dan Special Award dalam 6th Outstanding Men and Women of the Philippines.

