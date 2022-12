Konser Westlife di ICE BSD 9 Februari 2023, Bakal Lebih Intim

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik, Westlife resmi menambah jadwal konsernya bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 di Indonesia. Konser Westlife akan digelar pada 9 Februari 2023 di ICE BSD City, Tangerang.

Grup beranggotakan Mark, Kian, Shane, dan Nicky ini mengaku memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Indonesia. Saat mengetahui tingginya permintaan terhadap tiket konser di Jakarta yang habis terjual dalam 24 jam, pelantun lagu I Have a Dream, itu memutuskan untuk menambah konser.

"Westlife secara resmi menambah satu show lagi di tahun 2023. Show ini akan memungkinkan kami untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia yang indah sekaligus tampil untuk para penggemar kami yang tidak mendapatkan tiket untuk show stadium kami dan menginginkan indoor show," kata Westflife dalam siaran pers resminya, Selasa, 20 Desember 2022.

Lebih Intim dan Terbatas

Mengingat terbatasnya jumlah tiket konser yang mengusung tema intim ini, Warna Warni Entertainment dan Boart Indonesia selaku promotor menyarankan agar para Westlifers untuk segera memesan tiket. Tiket konser Westlife di ICE BSD sudah bisa dipesan mulai Minggu, 18 Desember 2022 dengan harga spesial. Namun, tiket dengan harga normal akan dijual mulai Jumat, 23 Desember 2022.

"Karena konsep konser Westlife nanti akan lebih bersifat intimate di dalam indoor venue yang sangat eksklusif di ICE BSD City, Tangerang Selatan yang dipersiapkan untuk semua penggemar Westlife di Indonesia," kata Direktur Warna Warni Entertainment, Florina.

Sementara itu, Direktur Boart Indonesia Rinni mengatakan bahwa konser ini tidak hanya menawarkan konser yang intim dan lokasi di dalam ruangan saja, tapi juga akan dikemas secara apik dan spektakuler sehingga para penggemarnya akan merasa lebih nyaman saat menyaksikan lagu-lagu seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan World of Our Own.

Kategori dan Harga Tiket Konser

Tiket untuk konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 dibagi menjadi enam kategori. Berikut daftar harganya:

VVIP - (presale) Rp 3.500.000 / (normal) Rp 3.880.000

Diamond - (presale) Rp 2.250.000 / (normal) Rp 2.500.000

Platinum - (presale) Rp 1.880.000 / (normal) Rp 2.180.000

Gold - (presale) Rp 1.450.000 / (normal) Rp 1.650.000

Silver - (presale) Rp 990.000 / (normal) Rp 1.250.000

Bronze - (presale) Rp 880.000 / (normal) Rp 998.000

