Apa Perbedaan Penghargaan Golden Globe dan Oscar?

Mengutip Britannica, sistem pemungutan suara yang diikuti oleh Hollywood Foreign Press Association untuk Golden Globes. Sedangkan American Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk Oscar. Keduanya berbeda, karena pemungutan suara di Golden Globe dilakukan jurnalis internasional yang tinggal di Hollywood dan berafiliasi dengan media di luar Amerika Serikat.

Golden Globe dan Oscar penghargaan unggulan di bidang film dan seni. Golden Globe diadakan setiap tahun oleh HFPA diberikan dalam kategori domestik dan asing. Academy Awards atau yang dikenal sebagai Oscar penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh American Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

The Fabelmans Menang Film Terbaik di Golden Globe 2023, Kalahkan Avatar: The Way of Water

Michelle Yeoh Raih Aktris Terbaik di Golden Globe 2023 Lewat Film Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh meraih Piala Golden Globe pertama dalam usia 60 tahun berkat penampilannya di film Everything Everywhere All at Once.

