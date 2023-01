Golden Globe: Bagaimana Asal-usul Munculnya Penghargaan Bergengsi Itu?

Michelle Yeoh menang Piala Golden Globe pertamanya dalam usia 60 tahun berkat film Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh dinobatkan sebagai Aktris Terbaik dalam kategori film, musikal atau komedi di ajang Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023.

