Kata Will Smith Soal Banyak Orang yang Enggan Nonton Film Barunya Usai Insiden Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith mengaku paham dengan keputusan banyak orang yang masih belum mau menonton filmnya setelah insiden menampar Chris Rock di Oscar 2022. Aktor 54 tahun ini akan kembali ke layar lebar untuk pertama kalinya sejak Oscar dalam film perbudakan, Emancipation.

"Saya benar-benar mengerti bahwa jika seseorang tidak siap (untuk menonton film), saya akan sangat menghargai itu dan memberi mereka ruang mereka untuk tidak siap," kata Smith. "Perhatian terdalam saya adalah tim saya (sutradara Antoine Fuqua) telah melakukan apa yang menurut saya merupakan pekerjaan terbesar sepanjang kariernya."

Film Emancipation disutradarai oleh Antoine Fuqua. Dalam film tersebut Will Smith berperan sebagai Peter, seorang pria yang melarikan diri dari perbudakan memaksanya untuk mengandalkan kecerdasan, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan cinta yang mendalam untuk keluarganya saat dia melarikan diri dari pemburu budak melalui Louisiana. Film ini terinspirasi oleh foto Whipped Peter tahun 1863, yang diambil selama pemeriksaan medis Union Army, yang pertama kali muncul di Harper's Weekly.

Memikirkan Kru yang Telah Bekerja Keras

Smith terus mengatakan bahwa materi iklan tempat dia bekerja Emancipation "Telah melakukan beberapa pekerjaan terbaik sepanjang karier mereka" dan menambahkan bahwa "Harapan terdalam saya adalah tindakan saya tidak menghukum tim saya."

"Pada titik ini, itulah yang saya kerjakan, itulah yang saya harapkan," kata Smith tentang mengapa dia berharap penonton menonton film tersebut. "Saya berharap materi, kekuatan film, ketepatan waktu cerita, saya berharap kebaikan yang bisa dilakukan minimal membuka hati masyarakat untuk melihat dan mengenali serta mendukung seniman luar biasa di dan seputar film ini."

Emancipation akan tayang perdana di bioskop Jumat, 2 Desember 2022 dan mulai streaming secara global di Apple TV+ 9 Desember 2022.

Setelah Insiden Penamparan

Will Smith untuk pertama kalinya membagikan perasaan yang dialami setelah menampar Chris Rock di depan umum. “Ada banyak nuansa dan kerumitannya, Anda tahu, tetapi pada akhirnya, saya hanya… saya kehilangannya," kata Will Smith yang memenangkan Aktor Terbaik di Academy Awards ke-94, dalam wawancara bersama Entertainment Weekly yang diterbitkan Senin, 29 November 2022.

Will Smith (kanan) menampar Chris Rock saat Rock berbicara di atas panggung selama Academy Awards ke-94 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 27 Maret 2022. Rupanya, komentar Chris Rock yang menyinggung kondisi rambut Jada Pinkett Smith, membuat Will Smith berang. REUTERS/Brian Snyder

"Saya kira apa yang akan saya katakan, Anda tidak pernah tahu apa yang sedang dialami seseorang," tambahnya dengan nada yang lebih serius tentang saat dia menampar Rock karena mengarahkan lelucon kepada istrinya Jada Pinkett Smith.

"Kamu hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang," katanya. "Dan aku mengalami sesuatu malam itu. Bukan berarti itu membenarkan perilakuku sama sekali."

Malam Terbaik Sekaligus Terburuk

Will Smith menampar Chris Rock pada upacara yang digelar 27 Maret 2022, sesaat sebelum kemenangannya untuk Aktor Terbaik. Ketika dia berjalan di atas panggung dan memukul komedian itu saat siaran langsung televisi karena membuat lelucon tentang kepala plontos istrinya, Jada Pinkett Smith yang memiliki kondisi kehilangan rambut, alopecia.

Will Smith mengatakan bahwa acara penghargaan tersebut sebagai salah satu malam terbaik dan terburuk dalam kehidupan aktor tersebut. "Ya, itu malam yang mengerikan, seperti yang bisa Anda bayangkan," kata Smith.

Dalam beberapa pekan setelah pertunjukan, Smith mengundurkan diri dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan akhirnya dilarang menghadiri acara Akademi selama satu dekade. Dia telah meminta maaf berkali-kali atas tindakannya, termasuk kepada Chris Rock.

