4 Fakta Menarik Film The Menu, Para Aktor Lakukan Pendalaman Karakter yang Tak Biasa

TEMPO.CO, Jakarta - The Menu merupakan film karya sutradara Mark Mylod yang sudah tayang di Disney+ Hostar mulai Rabu, 4 Januari 2023, setelah dua bulan lalu rilis di bioskop. Film thriller akan mengajak penonton untuk menyaksikan pengalaman fine dining dengan cerita menegangkan.

The Menu menceritakan tentang pasangan muda, Margot (Anya Taylor-Joy) dan Tyler (Nicholas Hoult) dan orang-orang dari kalangan elite yang melakukan perjalanan ke pulau pesisir untuk makan di restoran eksklusif, Hawthorn, di mana Chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) yang tertutup dan terkenal secara global telah menyiapkan hidangan spesial untuk undangan yang terpilih.

Sepanjang malam, staf di Hawthorn yang dipimpin oleh Elsa (Hong Chau), melayani enam meja tamu, masing-masing mewakili tipe orang tertentu yang telah membuat marah atau tidak menghormati Chef Slowik, dari pelanggan lama yang tidak pernah puas, kritikus makanan yang sombong, hingga pecinta kuliner yang seakan tahu segalanya. Para undangan pun semakin menyadari motivasi Chef Slowik di balik hidangan malam dengan terbukanya rahasia-rahasia mengejutkan dan hidangan yang tidak terduga.

Film ini menyimpan banyak kisah menarik yang patut diketahui para penggemar. Simak 4 fakta di balik layar The Menu berikut ini:

1. Pengalaman Fine Dining Sang Penulis Skenario Jadi Inspirasi dari The Menu

Beberapa tahun lalu saat mengunjungi Bergen, Norwegia, penulis skenario Will Tracy mengunjungi restoran mewah yang berada di sebuah pulau pribadi. Perjalanan yang ditempuh menggunakan kapal dan lokasi restoran yang terpencil, menimbulkan pertanyaan “Kami terjebak di sini selama empat jam, bagaimana jika terjadi suatu kesalahan?”.

Tracy membawa ide ini kepada Seith Ress, dan mereka membuat cerita yang unik dan menonjolkan pengalaman restoran kelas atas, dengan sentuhan keadaan yang tidak biasa, yaitu sisi gelap dari industri tersebut yang sangat terlihat dalam pengalaman fine dining tersebut.

2. Keterlibatan Chef Ternama dalam Pembuatan Hidangan Spesial The Menu

Para pembuat film The Menu merasa betapa pentingnya agar hidangan yang disajikan juga turut menampilkan emosi dan kegilaan yang ada di dalam film ini. Maka dari itu, mereka berkolaborasi dengan chef ternama, Dominique Crenn yang telah mendapatkan tiga bintang Michelin untuk restorannya di San Fransisco, Atelier Crenn. Chef Dominique Crenn bersama Executive Pastry Chef, Juan Contreras, dan Food Stylist, Kendall Gensler, menciptakan makanan-makanan yang memiliki nilai seni dan juga terlihat indah didepan kamera, namun tetap bisa dimakan.

Anya Taylor-Joy dalam film The Menu. Foto: Disney+ Hostar

3. Para Aktor Diwajibkan Hadir di Lokasi Syuting The Menu Setiap Saat

Berbeda dengan film-film lainnya di mana para aktor dapat beristirahat pada saat mereka tidak melakukan adegan dalam skenario, Produser Mark Mylod mengharuskan para aktor untuk tetap di lokasi syuting dan menggunakan mikrofon pada setiap saat. Hal ini dilakukan karena ia ingin para aktor untuk mendalami karakter masing-masing dan ia mengambil gambar secara 360-derajat pada setiap saat. Jadi ada beberapa adegan atau ekspresi aktor yang spontan tertangkap kamera walaupun mereka sedang tidak syuting.

4. Kostum yang Dirancang untuk Para Karakter The Menu Terinspirasi dari Tipe-tipe Pengunjung Restoran Mewah

Untuk menampilkan pengalaman fine dining yang sesungguhnya, akurasi dalam penampilan karakter, dengan desain kostum, rambut, dan tata rias merupakan elemen penting. Perancang kostum Amy Westcott, meneliti restoran berbintang Michelin, melihat foto koki dan tipe orang yang biasanya sering mengunjunginya.

“Dia (Mylod) ingin semua benar-benar akurat sehingga orang-orang yang bekerja di dunia ini akan memahaminya,” kata Westcott. “Selain detail yang harus benar, kami juga menambahkan beberapa elemen dan detail tersembunyi yang harus dilihat dengan seksama.”

Salah satu contohnya adalah kerah baju sang Koki yang menampilkan kerah Mandarin untuk memberikan kesan sosok dengan otoritas tinggi.

The Menu dibintangi oleh Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Reed Birney, Judith Light, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Rob Yang, Mark St. Cyr, dan John Leguizamo. The Menu diproduseri oleh Adam McKay, Betsy Koch dan Will Ferrell, ditulis oleh Seth Reiss & Will Tracy. Direktur Fotografi Peter Deming, ASC, Desainer Produksi Ethan Tobman, Editor Christopher Tellefsen, ACE, Komposer Colin Stetson dan Desainer Kostum Amy Westcott.

