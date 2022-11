The Menu, Film Thriller Anya Taylor-Joy Ungkap Misteri Makan Malam Menegangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Menu mulai tayang di bioskop Indonesia, Jumat, 18 November 2022. Film thriller karya sutradara Mark Mylod yang dibintangi Ralph Fiennes dan Anya Taylor-Joy ini mengundang penonton untuk menyaksikan pengalaman makan malam dengan cerita menegangkan.

The Menu menceritakan tentang pasangan muda, Margot (Anya Taylor-Joy) dan Tyler (Nicholas Hoult) yang melakukan perjalanan ke pulau pesisir untuk makan di restoran eksklusif, Hawthorn di mana Chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) yang tertutup dan terkenal secara global telah menyiapkan hidangan spesial untuk undangan yang terpilih.

Selain Margot dan Tyler, tamu lainnya adalah tiga teman yang bekerja di bidang teknologi, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) dan Dave (Mark St. Cyr), pasangan kaya yang lebih tua dan klien tetap Hawthorn, Anne dan Richard (Judith Light dan Reed Birney), kritikus restoran terkenal Lillian Bloom (Janet McTeer) dan editor majalah Ted (Paul Adelstein), dan bintang film paruh baya (John Leguizamo) dengan asistennya Felicity (Aimee Carrero).

Sepanjang malam, staf di Hawthorn yang dipimpin oleh jenderal Elsa (Hong Chau), melayani enam meja tamu, masing-masing mewakili tipe orang tertentu yang telah membuat marah atau tidak menghormati Chef Slowik, dari pelanggan lama yang tidak pernah puas, kritikus makanan yang sombong, hingga pecinta kuliner yang seakan tahu segalanya. Para undangan pun semakin menyadari motivasi Chef Slowik dibalik hidangan malam dengan terbukanya rahasia-rahasia mengejutkan dan hidangan yang tidak terduga.

Film thriller ini menyoroti bagaimana tingkat komitmen dan tekanan dalam mempertahankan tingkat seni yang luar biasa, dapat menghancurkan orang-orang didalamnya. Selain itu, para pembuat film juga memastikan untuk membawa emosi dan sisi kemanusiaan ke setiap karakter - bahkan mereka yang tidak disukai.

“Kami ingin mengeksplorasi industri ini dengan sangat berhati-hati, melihat cara mereka bekerja, namun tetap menghormati bentuk seni dan pihak yang terlibat," kata Mark Mylod, dikutip dari siaran pers pada Sabtu, 19 November 2022.

Spesial untuk merayakan perilisan The Menu di Indonesia, Disney Indonesia berkolaborasi dengan Amuz Gourmet Restaurant dan Chef Gilles Marx untuk mengadakan The Menu Special Tasting pada 14 November silam. Dalam acara tersebut, Chef Gilles Marx, Head Chef dari Amuz Gourmet Restaurant menghidangkan tujuh sajian eksklusif yang terinspirasi dari cerita The Menu, yang memiliki tema beragam.

Hidangan yang unik ini, memberikan kesan yang sangat spesial kepada para tamu undangan karena kemiripannya dengan beberapa makanan yang terlihat di trailer film The Menu dan juga beberapa aksi menarik dari tim Chef. Chef Gilles Marx mengatakan, proses pembuatan menu untuk acara spesial ini cukup unik karena menggabungkan imajinasinya sebagai seorang Chef dan juga apa yang ia lihat dari film yang menakjubkan ini.

Film The Menu diproduseri oleh Adam McKay, Betsy Koch dan Will Ferrell, ditulis oleh Seth Reiss dan Will Tracy. Direktur Fotografi Peter Deming, ASC, Desainer Produksi Ethan Tobman, Editor Christopher Tellefsen, ACE, Komposer Colin Stetson dan Desainer Kostum Amy Westcott, melengkapi tim produksi.

