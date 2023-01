Ramai Disoroti Penggemar Idola K-Pop, Simak Kiprah Shindong dan Super Junior

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan nama Shindong Super Junior disoroti para penggemar idola K-pop, karena berpacaran dengan nonselebritas. Kabar itu makin ramai setelah Label SJ ikut mengonfirmasi.

Siapa Shindong?

Mengutip Soompi, selain menjalankan aktivitasnya sebagai anggota Super Junior, Shindong juga mengisi waktunya sebagai MC (master of ceremony) atau host di berbagai acara televisi. Beberapa acaranya antara lain Knowing Brother dengan mini segment Dong Dong Shinki, pembawa acara utama di The Great Escape dan Idol Star Athletics Championships, hingga tampil di kontestasi My Teenage Girl.

Baca: Agensi Benarkan Shindong Super Junior Pacaran dengan Non Selebritas

Karier Shindong

Shindong juga pernah menjadi koreografer dan director di beberapa kesempatan. Bersama dengan Eunhyuk juga salah satu anggota Super Junior, mereka berdua membuat koreografi untuk beberapa lagu Super Junior.

Shindong sebagai director pernah menghasilkan satu karya dokumenter, yaitu The Original D&E Documenter. Acara garapan Shindong itu menyorot subgrup, Super Junior D&E dengan Eunhyuk dan Donghae sebagai anggotanya.

Kiprah Super Junior

Terakhir kali, Super Junior merilis album studio ke-10 bertajuk The Renaissance dan judul lagu utamanya House Party pada Maret 2021. Pada pertengahan Februari 2022, Super Junior mengumumkan merilis album single spesial.

"Super Junior Special Single Album coming soon," demikian keterangan yang tertulis di Instagram Story Super Junior pada Senin, 14 Februari 2022. Melengkapi keterangan itu, terlihat kesembilan anggota sedang berdiri dan duduk secara terpisah sepert melakukan sesi foto atau syuting video klip.

Label SJ selaku agensi menjelaskan single album baru itu hadiah dari Super Junior untuk para penggemarnya, ELF di seluruh dunia. "Seiring aktivitas individu para anggota yang terus aktif, single spesial ini juga akan menjadi hadiah selamat datang bagi penggemar domestik dan asing dengan dunia musik Super Junior yang unik," kata Label SJ, dikutip dari Yonhap.

Baca: Sosok Lee Sung Min, Personel Super Junior yang Berulangtahun Saban Tahun Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.