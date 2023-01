Sosok Lee Sung Min, Personel Super Junior yang Berulangtahun Saban Tahun Baru

TEMPO.CO, Seoul -Lee Sung Min adalah penyanyi dan anggota grup Super Junior di bawah Label SJ , anak perusahaan dari SM entertainment. Dia memulai debut sebagai solois pada 22 November 2019 dengan single EP Orgel.

Debut di Drakor Sisters of the Sea dari MBC

Selain sebagai penyanyi, Lee Sung Min merupakan aktor Korea Selatan yang sudah bergelut di industri seni peran selama beberapa tahun.

Dilansir dari kprofiles, Sung Min lahir pada tanggal 1 Januari 1986 di Ilsan Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan.

Baca : Semakin Memanas, Ini 4 Momen Song Joong Ki dan Kakeknya Saling Ancam di Reborn Rich

Sebelum debut bersama Super Junior, ia memulai debutnya sebagai aktor tahun 2005, dengan memerankan karakter Kang Dong-shin remaja di drama Korea atau drakor MBC Sisters of the Sea .

Sung-Min bukanlah putra satu-satunya di dalam keluarga. Ia mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Lee-Sung-Jin, yang terpaut usia empat tahun dengannya.

Ayah Sung Min, Lee Chun Hwa, adalah pemilik dua perusahaan bernama SendBill yang menciptakan perangkat lunak pajak elektronik dan Network Mania perusahaan analitik.

Sung Min resmi debut bersama grup Super Junior beranggotakan 12 anggota pada tanggal 6 November 2005 di program musik SBS Inkigayo, menampilkan single pertama mereka, Twins (Knock Out).

Lee Sung Min dikenal sebagai Lead Vocalist dan Lead Dancer dari grup Super Junior. Selain menyanyi, Sung Min juga tampil di Musicals. Debut teater musikal dengan berperan sebagai pemeran utama Ro, di musikal Akilla.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Sung Min merilis single solo digital pertamanya "Oh Wa", yang merupakan lagu penutup untuk sitkom KBS We Need a Fairy.

Selain suka bernyanyi dan musikal, dia belajar seni bela diri China. Lee Sung Min sehari-hari bisa berbicara bahasa Korea, Cina dan Inggris. Dia juga bahagia menikah dengan aktris musikal bernama Kim Sa Eun.

MALINI

Baca juga : Dokumenter Super Junior The Last Man Standing dan Drama Korea Race Tayang 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.