Kaleidoskop 2022, Deretan Konser dan Festival Musik yang Mulai Hidup Usai Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak 2020, konser menjadi kegiatan yang dilarang untuk digelar. Namun mulai tahun ini, deretan konser dan festival offline mulai digelar di Indonesia yang dibahas dalam Kaleidoskop 2022 kali ini.

Banyak konser dan festival musik yang diadakan mendapat meriah oleh promotor dan pecinta musik di Indonesia, dengan menghadirkan berbagai musisi-musisi lokal dan internasional yang memiliki basis penggemar besar. Berikut rangkuman daftar konser maupun festival musik selama 2022:

The Sounds Project

Setelah sempat vakum beberapa tahun, The Sound Project kembali berlangsung secara offline di Jakarta pada 27-28 Agustus 2022. The Sound Project 2022 dimeriahkan oleh beberapa musisi seperti Feast, Ardhito Pramono dan Dewa 19.

Pestapora

Festival musik ini penuh dengan banyak musisi dan genre yang berbeda. Festival ini digelar pada 23 hingga 25 September 2022. Ini dirasa menjadi salah satu acara yang paling menarik bagi anak muda karena diisi oleh musisi-musisi ternama nasional seperti Pamungkas, Danilla Riyadi, Seringai, Kangen Band Reuni, D'Masiv dan masih banyak lagi.

We The Fest

We The Fest merupakan gelaran konser yang menghadirkan musisi dari dalam dan luar negeri. Festival musik ini berlangsung pada 23-25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta. We The Fest 2022 dimeriahkan oleh 4 headliner, dua di antaranya datang dari ranah musik hiphop dan rap dunia yaitu Offset dan Swae Lee. Sementara, dua headliners selanjutnya adalah Jackson Wang dan CL.

Penyanyi, Jackson Wang tampil dalam festival musik We The Fest 2022 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. TEMPO/Marvela.

JISPHORIA

Jisphoria adalah konser yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2022 . Konser digelar di Jakarta International Stadium (JIS), di mana bintang K-pop iKON dibawakan oleh musisi ternama Indonesia seperti JKT48, Lyodra, SMASH dan Andmesh Kamaleng.

Synchronize Festival

Setelah dua tahun online, Synchronize Fest akhirnya berlangsung secara offline. Festival ini tentu tidak asing lagi bagi anak muda karena kemeriahannya. Synchronize Festival akan diadakan dari 7 hingga 9 Oktober 2022 di Gambir Expo Kemayoran di Jakarta.

Berdendang Bergoyang

Berdendang Bergoyang adalah festival musik berlangsung dari 28 hingga 30 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Konser musik ini dimeriahkan oleh beberapa penyanyi ternama Indonesia, termasuk Cita Citata, Rhoma Irama & Soneta Group, Elvy Sukaesih, Maliq & D'Essentials, HIVI, Isyana Sarasvati, Coconut Treez, La SIGIT, Teza Sumendra, NDX AKA, Rocket Pilot Group dan masih banyak lagi.

Joyland Festival

Joyland Festival 2022 diselenggarakan pada 4 hingga 6 November 2022. Diselenggarakan di Stadion Softball GBK Senayan di Jakarta. Acara ini menampilkan sederet penyanyi ternama mulai dari Secret Number dan JKT48, selain pertunjukan musik, banyak kegiatan lain yang berlangsung di hari yang sama, seperti kelas melukis, origami, keramik dan kelas poterry hingga Ria Enesti dan Susan.

Penampilan Isyana Sarasvati tampil di panggung Joyland Festival 2022 di Softball kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ahad, 6 November 2022. Isyana tampil dengan tingkah lucu saat menyanyikan lagu andalan, diantaranya Il Sogno, dan Untuk hati yang terluka. TEMPO/ Febri Angga Palguna

LANY

Konser LANY bersama Paul Jason Klein dan Jake Clifford Goss digelar di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada 9 November 2022.

Soundrenaline 2022

Konser ini akan digelar pada 26-27 November 2022 di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta Utara dan akan menampilkan 18 musisi dari American Authors, Secondhand Serenade, Barasuara, D'Cinnamons hingga Isyana Sarasvati.

Head In The Clouds (HITC)

Konser ini akan menampilkan sederet musisi dari 88rising seperti NIKI, Rich Brian, Jackson Wang dll. Konser ini akan diadakan di Pantai Indah Kapuk selama 2 hari dari 3 hingga 4 Desember 2022.

Saranghaeyo Indonesia

Sebagai penggemar K-pop, Saranghaeyo Indonesia diadakan pada 10 Desember 2022 di Istora Senayan, Jakarta. MCP juga sukses mengundang artis seperti Super Junior, NCT Dream dan DAY6.

Djakarta Warehouse Project (DWP)

Festival musik EDM Djakarta Warehouse Project alias DWP digelar di JIEXPO Kemayoran selama tiga hari yakni dari 9 hingga 11 Desember 2022. Menampilkan berbagai DJ top termasuk Yellow Claw, Zedd, Hardwell, dan Martin Garrix.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON

