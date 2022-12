Helo ARMY, Ini Ada Bingkisan Natal dari Member BTS

TEMPO.CO, Jakarta - Para personel grup K-Pop, BTS melewatkan malam Natal dengan suka cita. Mereka memberikan pesan untuk ARMY, nama fandom mereka lewat unggahan di Instagram mereka.

Kado Natal paling indah diberikan V BTS. Ia meng-cover lagu Natal khusus untuk ARMY. "Kado Natal dari aku untuk Army," tulis pria yang bernama Kim Tae Hyung ini, sambil menyertakan link ke Youtube Bangtan TV, tadi siang, Sabtu, 24 Desember 2022.

Taehyung yang mengcover lagu It's Beginning to Look A Lot Like Christmas yang dipopulerkan musisi Kanada, Michael Buble pada 2011 itu. Video saat V BTS mengcover lagu dengan suara baritonnya itu dirilis sejak kemarin dan sudah menempati trending peringkat 29 di Youtube. Video sederhana itu sudah diputar 4,4 juta kali.

It's beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

Take a look at the five and ten, it's glistening once again

With candy canes and silver lanes that glow

Simak: Begini Ekspresi Tiga Member BTS, J-Hope, Suga, dan Namjoon Usai Korea Masuk Babak 16 Besar Piala Dunia 2022

V BTS saat mengcover lagu Michael Buble. Foto: Bangtan TV.

Adapun J-Hope lebih terlihat seperti manajer V BTS. Ia mengunggah unggahan kado Natal V BTS itu untuk ARMY. J-Hope memberikan tambahan aplikasi salju untuk memberikan kesan romantis pada Natal yang syahdu di kala winter datang.

Jimin memberikan kado romantis untuk Army. Ia mengunggah dua foto di halaman Instagramnya, dua jam lalu. Ia berpose sambil menutup sebagian wajahnya dengan kertas bertuliskan, "To ARMY, Merry Christmas - JIMIN," tulisnya. Pada slide berikutnya, ia membiarkan semua wajahnya bebas untuk memperlihatkan tengah menyapa ARMY. Tangan kanannya memberikan kode dadah sebagai sapaan untuk ARMY dan tangan kirinya tetap memegang lembaran kerta ucapan Selamat Natal itu. Sangat menggemaskan.

Kurang dari satu jam lalu, pemimpin BTS, Kim Nam Joon atau Namjoon atau RM BTS mengunggah foto kakinya dan televisi untuk memberikan kesan Natal adalah saat untuk istirahat dan berlibur. Ia menonton tayangan di televisi, merebahkan badannya di sofa, menjulurkan kakinya agar santai, dan kaleng bir. "Merry XMAS," tulisnya.

Sedangkan dua personel lainnya, Suga dan Jungkook tidak membuat unggahan apapun. Tampaknya, Suga dan Jungkook tengah merayakan Natal yang intim dengan keluarga. Satu personel tersisa, yakni Jin BTS, sudah berada di kamp pelatihan militer sebelum diterjunkan di lapangan menjalankan wajib militernya. Ia tentu tidak diperkenankan bermain di media sosial selagi menjalankan wamil. Selamat Natal, ARMY.

It's beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door...

Baca: Tampilan Terbaru Jin BTS di Kamp Pelatihan Wamil Dirilis, Rambutnya Sudah Tumbuh Tipis

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.