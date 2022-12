Top 10 Drama Korea dengan Rating Tertinggi 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 dipenuhi berbagai drama Korea terbaik dengan rating tertinggi. Banyak drakor tampilkan comeback para aktor dan aktris Korea papan atas. Tak sampai disitu saja, tahun ini sederet idol K-Pop juga turut unjuk diri dalam serial drama tersebut. Apa saja drama korea terbaik 2022?



Drama Korea Rating Tertinggi 2022

Drakor terbaik tahun ini diisi dari berbagai genre mulai dari genre komedi, romantis, thriller, hingga drama saeguk. Berikut ini deretan drama Korea dengan rating tertinggi versi MyDramaList.



1. Weak Hero Class 1 (9,1/10)

Posisi pertama drama Korea rating tertinggi ditempati oleh Weak Hero Class 1. Drakor populer ini tersaji dalam 8 episode. Dibintangi oleh sejumlah aktor muda berbakat seperti Park Ji Hoon ex Wanna One dan Choi Hyun Wook. Weak Hero Class 1 mengangkat isu bullying di sekolah. Yeon Shi Eun (Park Ji Hoon) seorang siswa jenius, namun selalu menjadi korban perundungan. Berbekal kecerdasan yang dimiliki, Shi Eun dan sahabatnya bertekad melawan pelaku bullying.

Weak Hero Class 1. asianwiki.com



2. Alchemy of Souls (9/10)

Alchemy of Souls mengisi urutan kedua drakor rating paling tinggi. Drama dengan karakter utama Lee Jae Wook ini bergenre fantasi sejarah. Semua episode dibalut dalam visual dan sinematografi super keren. Alkisah hiduplah dua penyihir muda yang saling jatuh cinta. Keduanya berusaha memperjuangkan takdir dari kutukan sihir terlarang.

Poster drama Korea Alchemy of Souls Season 2. Foto: MyDramaList.



3. Extraordinary Attorney Woo (9/10)

Extraordinary Attorney Woo merupakan salah satu drakor paling populer 2022. Tak tanggung-tanggung drakor ini masuk nominasi Critics Choice Award. Serial drama ini mengisahkan seorang pengacara pengidap spektrum autisme bernama Woo Young Woo (Park Eun Bin), yang kerap dipandang sebelah mata. Menariknya, ia amat mahir dalam menangani kasus-kasus besar, terutama masalah sosial.

Park Eun Bin dalam poster drama Korea Extraordinary Attorney Woo. Dok. Netflix.



4. Under the Queen's Umbrella (8,9/10)

Drakor Saeguk paling hits tahun 2022 adalah Under the Queen's Umbrella. Drama sejarah yang dibumbui cerita politik dan komedi ini sukses meraup rating fantastis tiap minggu selama penayangannya. Under the Queen's Umbrella menyoroti kisah kehidupan istana seorang ratu dan kelima putranya. Berlatar era Dinasti Joseon, K-Drama ini mengangkat isu pendidikan di Korea Selatan pada masa itu.

Poster Under The Queen's Umbrella. TVN



5. Tomorrow (8,9/10)

Tomorrow juga nangkring di deretan drakor terbaik tahun ini. Serial fantasi ini dibintangi oleh Rowoon SF9, Kim Hee Seon, dan Lee Soo Hyuk. Dikisahkan seorang pria pengangguran yang menjadi setengah manusia dan setengah arwah secara acak.

Drama Korea Tomorrow. Dok. Netflix.



6. Twenty Five Twenty One (8,8/10)

Bagi para pecinta drama berlatar tahun 90an, wajib nonton Twenty Five Twenty One. Drama ini tampilkan comeback Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk. Mengambil latar tahun 1998 - 2001, Twenty Five Twenty One sajikan cerita persahabatan lima orang berjuang mewujudkan mimpi masing-masing.

Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.



7. Through the Darkness (8,7/10)

Rekomendasi drakor terbaik 2022 selanjutnya bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Red Hat. Kejahatan Red Hat sangatlah rumit dan tidak tertebak, kepolisian Korea Selatan sampai kewalahan dalam mengungkap kasus. Serial Through the Darkness sukses menarik perhatian K-Drama Lovers hingga ratingnya melejit selama masa penayangannya.

Kim Nam Gil dalam drama Korea Through The Darkness. Dok. Viu.



8. Our Blues (8,7/10)

Our Blues adalah drama slice of life atau potongan kehidupan yang berhasil mengantongi rating jempolan. Berkisah tentang kehidupan sekelompok dalam pencarian cinta dan kebahagiaan di pesisir Pulau Jeju. Drama ini tampilkan comeback aktor Kim Woo Bin.

Poster drama Korea Our Blues yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022. Dok. tvN.



9. Business Proposal (8,7/10)

Business Proposal masuk kategori drakor paling banyak diperbincangkan tahun ini. Drama romcom populer ini dibintangi aktor dan aktris papan atas Korea seperti Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, dan Seol In Ah.

Drama Korea A Business Proposal. Dok. SBS.



10. Reborn Rich (8,7/10)



Terakhir ada drama Korea terbaru Reborn Rich. Meskipun statusnya masih ongoing, drakor Song Joong Ki ini sudah viral di mana-mana. Drakor ini selalu mengalami lonjakan rating di setiap episodenya.

Ilustrasi film Reborn Rich/Viu

Reborn Rich mengisahkan pria bernama Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki), seorang karyawan Sunyang Group. Suatu hari, dirinya dituduh melakukan penggelapan oleh keluarga Sunyang. Akhirnya ia pun bertekad untuk mengungkap kebenaran demi membalaskan dendam.

LALA DITA PANGESTU

