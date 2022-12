Peran Suzy dan Yang Se Jong dalam Drama Korea Netflix Terbaru, Doona!

TEMPO.CO, Jakarta - Suzy dan Yang Se Jong resmi diumumkan akan beradu akting dalam drama Korea terbaru Netflix berjudul Doona!. Diadaptasi dari sebuah webtoon populer, serial ini akan menghadirkan kisah romantis antara seorang mahasiswa tahun pertama dengan mantan bintang K-pop yang bertemu di sebuah rumah kos.

Suzy sebagai Mantan Idol K-pop

Suzy akan memerankan Doona, yang dulu dikenal sebagai vokalis utama sebuah idol group dan mendatangkan ketenaran bagi grup tersebut. Secara mendadak ia mengumumkan pensiun kemudian mengurung diri di sebuah rumah kos yang berlokasi di kota pelajar.

Sebagai mantan idol K-pop, Suzy diyakini dapat menghadirkan pergulatan batin pelik yang dirasakan Doona. Akting Suzy juga banyak dipuji melalui sejumlah serial seperti Start-Up dan Uncontrollably Fond. Namanya pun terus disebut oleh banyak penggemar sebagai yang paling layak memerankan karakter webtoon tersebut.

Yang Se Jong sebagai Mahasiswa

Yang Se Jong akan memerankan Joon, seorang mahasiswa dengan kondisi keuangan pas-pasan yang melindungi Doona dari kenyataan pahit dengan kehangatan. Yang menghadirkan akting solid dan daya tarik tersendiri, seperti yang ia tunjukkan di sejumlah drama seperti Temperature of Love dan Still 17.

Chemistry yang erat akan tampak jelas di antara kedua karakter utama dan bersemi di bawah arahan sutradara Lee Jung Hyo, yang telah menghasilkan karya-karya yang digemari seperti Crash Landing on You dan Romance Is a Bonus Book. Lee berjanji akan menghadirkan tayangan istimewa mengenai romansa yang manis antara pasangan berumur 20-an.

