Mengenal Taylor Swift, Penyanyi Peraih Banyak Penghargaan yang sedang Menjajal Debut Sutradara

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Taylor Swift telah mendapat tiga penghargaan dalam People’s Choice Award. Ketiga penghargaan, yaitu artis wanita 2022, video musik 2022 dengan lagu Anti-Hero, dan album 2022 untuk Midnights, dikutip dari Billboard.

Belakangan kelompok penggemar Taylor Swift mengajukan gugatan pada Jumat, 2 Desember 2022 terhadap perusahaan Ticketmaster. Adapun tuduhannya melakukan tindakan antipersaingan dan penipuan beberapa pekan setelah penjualan tiket konser Taylor Swift yang dianggap kacau dan banyak kesalahan.

Gugatan yang diajukan ke pengadilan California, menuduh Ticketmaster dan perusahaan induknya membebankan harga yang lebih tinggi kepada penggemar di pasar penjualan kembali.

Taylor Swift sedang menjajal debut baru sebagai sutradara film fitur di bawah naungan studio Searchlight Pictures, dikutip dari Antara. Menurut laporan The Hollywood Reporter, Sabtu, 10 Desember 2022. Taylor Swift bahkan telah menulis naskah original buatannya sendiri. Naskah itu nanti akan diproduksi di studio.

Baca: Penjualan Tiket Konser Taylor Swift Kacau, Fans Tuntut Ticketmaster

Profil Taylor Swift

Taylor Alison Swift lahir pada 13 Desember 1989. Ia penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Diskografi miliknya mencakup berbagai genre dan penulisan lagu naratifnya sering kali terinspirasi oleh kehidupan pribadinya. Swift yang lahir di West Reading, Pennsylvania, pada usia 14 tahun pindah ke Nashville untuk menjadi artis country.

Mengutip SK Pop, Taylor Swift menempuh pendidikan sekolah menengah atss di Hendersonville High School, Tennessee selama dua tahun sebelum akhirnya pindah ke Aaron Academy. Pemindahan itu menunjukkan, Swift bisa mengatasi jadwal turnya secara homeschooling. Swift lulus setahun lebih awal dan menerima ijazah SMA. Pada 2022, Swift menerima gelar kehormatan dari New York University. Swift dinilai telah mendapat banyak penghargaan dan beberapa hal yang membuatnya berbeda dari musisi lain, meskipun tidak menempuh pendidikan di New York University.

Pada 2004, ia menandatangani kontrak penulisan lagu dengan Sony ATV Music Publishing dan kontrak rekaman Big Machine Records pada 2005. Pada 2006, album debut self-titled membuat dia menjadi penyanyi country wanita pertama yang menulis sepenuhnya album bersertifikasi platinum Amerika Serikat.

Swift juga mengeluarkan album Fearless (2008) dan Speak Now (2010) dengan mengeksplorasi pop country. Love Story dan You Belong with Me pun menjadi lagu country pertama yang masing-masing memuncaki tangga lagu pop Amerika dan tangga lagu semua genre. Dari sini, nama Taylor Swift pun semakin melambung sampai ke tingkat internasional.

Pada 2012, Swift bereksperimen dengan gaya rock dan elektronik dalam album Red yang berhasil membuat We Are Never Ever Getting Back Together memuncaki US Billboard Hot 100. Swift selalu berkarya dalam dunia musik, secara berturut-turut berikut albumnya yang selalu dinikmati banyak orang, yaitu 1989 ( 2014), Reputation (2017), dan Lover (2019).

Mengutip Vulture, pada 2020, Swift mulai memasuki dunia perfilman dengan bermain dalam film dokumenter otobiografi, Miss Americana. Masih pada tahun yang sama, ia juga merilis album lainnya, yaitu Folklore dan Evermore.

Pada 2021, Swift merekam ulang beberapa lagu, salah satunya All Too Well dengan versi 10 menit yang menjadi lagu terpanjang dan berhasil menduduki puncak Hot 100 billboard. Satu tahun kemudian, ia merilis album Midnights (2022) dan single utamanya Anti-Hero dan berhasil memecahkan rekor streaming terbanyak.

Taylor Swift berhasil menjual lebih dari 200 juta rekaman secara global menjadi salah satu musisi terlaris sepanjang masa. Banyak penghargaan yang diterima, antara lain 11 Grammy Awards, 40 Penghargaan Musik Amerika, 29 Penghargaan Musik Billboard, dan 84 Guinness World Records. Swift pun telah ditampilkan dalam peringkat 100 Penulis Lagu Terbesar Sepanjang Masa versi Rolling Stone serta Artis Terbesar Sepanjang Masa Billboard, Time 100, dan Forbes Celebrity 100.

Baca: Ticketmaster Minta Maaf ke Taylor Swift, Singgung Serangan Bot di Penjualan Tiket Konser

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.