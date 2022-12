Setelah Lee Seung Gi, Youn Yuh Jung Hengkang dari Hook Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah banyak pertimbangan, Youn Yuh Jung baru-baru ini memutuskan untuk berpisah dari agensi Hook Entertainment. Keputusan aktris Korea pertama yang mendapatkan Piala Oscar ini untuk tidak memperpanjang kontraknya di tengah situasi memanas antara CEO Hook Entertainment dengan Lee Seung Gi.

Hook Entertainment merilis pernyataan resmi mengenai berakhirnya kontrak Youn Yuh Jung pada Senin, 5 Desember 2022. Youn Yuh Jung telah bergabung dengan Hook Entertainment hampir 6 tahun. "Kami, Hook Entertainment, menginformasikan bahwa kontrak kami dengan aktris Youn Yuh Jung, yang telah bersama kami sejak Maret 2017, telah berakhir," tulis agensi.

Tetap Dukung Karier Youn Yuh Jung

Hook Entertainment tidak memberikan banyak pernyataan, namun mereka memastikan akan terus mendukung karier aktris 75 tahun ini. "Kami akan mendukungnya agar kami selalu dapat terus bertemu dengannya melalui proyek-proyek hebat dengan kesehatan yang baik ke depannya. Terima kasih," tulisnya.

Agensi Sempat Membantah

Sebelumnya, Hook Entertainment membantah kabar hengkangnya Youn Yuh Jung dari agensi karena kontraknya telah selesai. Di saat yang sama, sekitar dua pekan setelah pemberitaan tersebut, Hook Entertainment mengubah pendiriannya dengan mengumumkan secara resmi hengkangnya Youn Yuh Jung. “Tidak benar bahwa kontrak eksklusif Youn Yuh Jung dengan kami telah berakhir," kata Hook Entertainment pada Kamis, 17 November 2022.

Youn Yuh-jung berpose saat menghadiri penghargaan piala Oscar dalam Academy Awards ke-93 di Los Angeles, AS, 25 April 2021. Youn meraih penghargaan tersebut setelah bersaing denganMaria Bakalova untuk Borat Subsequent Moviefilm, Glenn Close untuk Hillbilly Elegy, Olivia Colman untuk The Father, dan Amanda Seyfried untuk Mank. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Dugaan Korban Gaslighting

Setelah terkuak bahwa Hook Entertainment tidak membayar Lee Seung Gi tidak mendapatkan bayaran selama 18 tahun dari pekerjaannya sebagai penyanyi dan mendapat ancaman pembunuhan dari CEO Hook Entertainment Kwon Jin Young, muncul video wawancara yang menunjukkan sikap aneh Youn Yuh Jung. Netizen menduga Youn Yuh Jung juga pernah menjadi korban gaslighting yang dilakukan oleh Hook Entertainment.

Youn Yuh Jung membuat pernyataan yang membingungkan, mengklaim bahwa dia tidak menerima banyak tawaran endorsement. Youn Yun Jung menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya diduga karena dimanipulasi oleh agensinya. Gaslighting sendiri merupakan bentuk pelecehan emosional, di mana seseorang membuat orang lain merasa bersalah.

"Bukannya saya tidak menerima endorsement, tetapi (merek) itu tidak menawarkan kesepakatan endorsement apa pun kepada saya. Itu karena jika orang tua memakai pakaian (merek), orang berkata, 'Saya tidak setua itu,' dan tidak membelinya. Itu sebabnya saya membeli semua pakaian saya," kata Yoon Yuh Jung. "Saya pribadi menyukai suara serak. Saya selalu tidak menyukai suara saya."

Pernyataan Youn Yuh Jung tidak dapat diterima netizen karena kariernya sebagai aktris di Korea terbilang sangat sukses bahkan dapat dikatakan dia merupakan aktris yang paling dihormati di Korea Selatan.

Tahun lalu, Youn Yuh Jung membuat sejarah dengan memenangkan beberapa penghargaan internasional melalui penampilannya di film Minari, yang memenangkan Oscar, Screen Actors Guild (SAG) Award dan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Award. Youn Yuh Jung juga masuk dalam daftar 100 Perempuan Berpengaruh Dunia versi majalah TIME tahun lalu.

