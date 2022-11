Di Depan Song Joong Ki, Boy William Sebut Ayu Ting Ting Kekasihnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran aktor Korea, Song Joong Ki dalam acara fan meeting yang digelar Scarlett pada Sabtu, 26 November 2022 digunakan Boy William untuk memperkenalkan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya. Boy, bertindak sebagai host pada acara itu tiba-tiba memanggil dan meminta Ayu Ting Ting, yang duduk di barisan depan undangan bersama Chika Jessica agar berdiri menyapa Song Joong Ki.

"Seseorang dengan gaun hijau, ayo berdiri chagiya (sayang), Ayu Ting Ting," kata Boy yang berdiri di samping Song Joong Ki. Mantan suami Song Hye Kyo itu pun mengikuti Boy memanggil Ayu Ting Ting sehingga penyanyi dangdut dan komedian itu berdiri. "She is uri chagiya (dia itu sayangku)," kata Boy melanjutkan.

Gaya Mesra Boy William ke Ayu Ting Ting

Song Joong Ki baru tersadar dan sempat tergagap, "Aaa?" "Yoja chingu (teman wanitaku)," kata Boy menegaskan. Song Joong Ki selanjutnya bertanya kepada Felicya Angelista untuk memastikan apakah perkataan Boy ini sekadar candaan atau memang serius ingin memperkenalkan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya.

Bintang drama Vincenzo itu pun menggoda Boy dengan bertanya kepada Ayu Ting Ting. "Yes?" Ayu Ting Ting langsung menyilangkan kedua lengannya untuk menyangkal penjelasan Boy. "No..." ledek Song Joong Ki kepada Boy. Mengetahui hal itu, Boy pura-pura marah. "Oh, mau ribut lagi. Baru baikan," katanya sambil melihat Ayu dengan perasaan sayang. Tayangan yang viral di media sosial itu membuat baper netizen.

Ayu Ting Ting meraih penghargaan Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik di Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Instagram.com/@ayutingting92

Dalam konten yang dibuat Boy William mengajak Ayu Ting Ting, terungkap kedua sahabat yang berjuang merintis karier bersamaan itu, sempat bermusuhan selama empat tahun. Ayu Ting Ting tersinggung dengan bahasa tubuh Boy yang seolah jijik dalam sebuah program di televisi yang membahas dirinya. Keduanya akhirnya berbaikan setelah Boy sengaja mencegat Ayu yang tengah dalam sorotan kamera dalam sebuah pesta di Star Media Nusantara, agensi keduanya.

Setelah itu, keduanya saling menggoda untuk saling berhubungan. Hanya saja, perbedaan agama menghalangi Boy William, yang terlihat sangat menyayangi Ayu Ting Ting. Dalam konten milik Ayu, Boy menggoda Ayu seandainya dia mualaf. "Kalau lu mualaf, gue baru mau, ayolah kaya bareng," balas Ayu meledek sahabatnya.

Adapun Song Joong Ki datang ke Indonesia guna menghadiri fan meeting bersama Scarlett milik Felicya Angelista yang menjadikannya sebagai duta produk. SJK juga menghadiri program Red Carpet Presented yang diadakan BukaLapak. Di BukaLapak, seperti halnya di Scarlett, Song Joong Ki juga menjadi duta produk.

