38 Tahun Scarlett Johansson, Naik Daun dengan Black Widow

TEMPO.CO, Jakarta - Scarlett Johansson dikenal publik berkat perannya dalam Marvel Cinematic Universe, terkhusus Avengers, sebagai Black Widow berulang tahun ke-38 tahun pada hari ini, Selasa, 22 November 2022.

Dikutip dari situs Biography, Scarlett Johansson lahir di New York City pada 22 November 1984. Ia diketahui memiliki darah seni dari keluarga besarnya. Salah satu kakinya berasal dari Denmark dan bekerja sebagai penulis skenario sekaligus sutradara. Sementara itu, ibunya diketahui bekerja sebagai produser.

Scarlett Johansson Berakting Sejak Usia Dini

Masih dari Biography, minat Johansson dalam dunia seni peran telah sejak ia berusia delapan tahun. Kala itu, ia berperan dalam sejumlah teater Broadway di Amerika Serikat.

Alhasil, minat tersebut mengantarkan Johansson untuk bersekolah di PCS Manhattan, lembaga pendidikan swasta yang terkenal dengan sejumlah alumni aktor dan aktris kenamaan, seperti Carrie Fisher, Rita Moreno dan Sarah Michelle Gellar.

Scarlett Johansson telah memulai karier profesionalnya sebagai pemeran utama saat berusia 13 tahun. Dalam usia masih belia ini, ia berperan sebagai Grace MacLean dalam film The Horse Whisperer (1998). Film ini pun dikabarkan mendapatkan apresiasi kritis dari sejumlah figur penting dalam perfilman Hollywood.

Sebelumnya, Johansson juga pernah tercatat beradu peran dengan Elijah Wood, pemeran Frodo Baggins dalam serial fantasi legenda Lord of the Rings. Keduanya sempat bermain dalam film komedi keluarga, North (1994)

Naik Daun Berkat Black Widow

Tidak dimungkiri, Scarlett Johansson mendapatkan rekognisi global setelah tampil sebagai Black Widow dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Penampilan pertama Johansson sebagai Black Widow muncul dalam film Iron Man 2 (2010) bersama Robert Downey Jr., pemeran pahlawan super Iron Man.

Setelah melakukan debut tersebut, Johansson setidaknya tampil secara konsisten pada 9 film MCU berikutnya hingga mendapatkan film personalnya pada 2021 dengan judul sesuai nama karakternya, Black Widow.

Meskipun dikenal publik berkat perannya dalam serial pahlawan super Marvel, Scarlett Johansson sebenarnya pernah berperan dalam sejumlah film lain, seperti Ghost in the Shell (2017), Rough Night (2017), Isle of Dogs (2018), Marriage Story (2019), dan Jojo Rabbit (2019).

Nominasi Oscar untuk Scarlett Johansson

Berkat perannya sebagai Nicole Barber dalam Marriage Story (2019) bersama Adam Driver, Johanssons berhasil mencetak nominasi aktris terbaik dalam ajang Oscar.

Kemudian, perannya sebagai Rosie Betzler dalam film Jojo Rabbit (2019), yaitu ibu dari anak laki-laki berusia 10 tahun pecinta fanatik pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler, juga membuahkan hasil. Dalam ajang Oscar, ia berhasil mendapatkan nominasi sebagai aktris pendukung kehormatan. Capaian Scarlett Johansson tersebut menjadikannya sebagai aktor ke-12, baik pria maupun perempuan, yang mendapatkan nominasi ganda dalam Oscar pada tahun yang sama.

