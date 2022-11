Alasan Keamanan, Penampilan Vidi Aldiano dan Tiara Andini di Mal Kota Kasablanka Mendadak Dihentikan

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Vidi Aldiano dan Tiara Andini di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Sabtu, 19 November 2022 mendadak dihentikan dengan alasan keamanan. Keduanya menjadi penyanyi yang tampil dalam acara We Are More Project hari pertama yang digelar oleh operator telekomunikasi XL Axiata.

"Kami bersama @vidialdiano dan @tiaraandini berterima kasih atas antusiasme seluruh penonton acara We Are More Project. Kami mohon maaf acara terpaksa tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana, atas rekomendasi berdasarkan kondisi yang ada demi kenyamanan dan keamanan bersama," keterangan di akun resmi XL selaku penyelenggara pada Sabtu malam, 19 November 2022.

Vidi Aldiano seharusnya masih harus menyanyikan beberapa lagu lagi, jika sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, ia diminta untuk menghentikan aksi panggungnya. "Yak tengah-tengah manggung, gue disuruh berhenti padahal masih ada beberapa lagu lagi," tulis Vidi di Instagram Story semalam.

Menurut pengakuan Vidi, keputusan tersebut terkait kerumunan dan overkapasitas yang belakangan ini menjadi kekhawatiran di sejumlah acara musik. Namun, Vidi yang berada di lokasi melihat kalau situasi kemarin malam sangat kondusif. Para penonton juga tidak saling berdesakan. "Agak bingung karena penontonnya super kondusif dan ga desek-desekan sama sekali. Bahkan depan panggung pun masih ada space untuk duduk-duduk dengan nyaman dan lega," tulisnya.

"Mohon maaf buat teman-teman semua yang sudah hadir di Kokas hari ini ternyata ga bisa menyelesaikan set manggung dengan sempurna," tulisnya. "Tapi terima kasih akan karaoke massal dan energi cinta kalian malam ini. Terasa sampai hati saya. Semoga kita semua terus aman dan sehat selalu ya guys. Sampai bertemu di acara lainnya."

Berbeda dengan Vidi, Tiara Andiri justru hanya membawakan satu lagu dan sangat singkat, tanpa iringan musik. Tiara menjadi bintang tamu terakhir yang tampil di hari pertama. Ia menyapa penggemarnya yang sudah lama menunggu penampilannya dan mengobrol sebentar dengan pembawa acara.

"Aku juga ngerasa hal yang sama kok mootiara. Hal yang perlu kalian tau adalah ini keputusan bukan dari pihak team aku. Tapi akan aku wakilkan permintaan maafnya untuk mootiara dan semua yang datang tadi. Aku minta maaf untuk semuanya yang terjadi. Sampai bertemu di lain waktu. Love u mootiara," tulis Tiara di Instagram Story.

Penggemarnya, Mootiara tetap menyemangati Tiara, namun mereka meluapkan kekecewaannya terhadap pihak penyelenggara. "Bagaimana ini EO-nya ngadain acara gak jelas, kasihan Mootiara yang sudah datang dan kumpul ingin menyaksikan Titi bernyanyi malah gak jadi tampil," tulis @lanto***. "Itu Kokas gak overcapacity kayak waktu Sehun di CP deh perasaan. Penonton Kokas juga tertib terus troublenya apa," tulis @apeluka***. "Dengan alasan keamanan, perasaan semua gak rusuh gak overcapacity juga hikss aman terkendali tapi kenapaaa," tulis @trrrii***.

