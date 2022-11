Fakta-fakta Kasus Pelecehan OMEGA X hingga Gugat CEO Kang

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband OMEGA X kini tengah menjadi sorotan lantaran tersandung kasus kontroversial dengan CEO agensinya sendiri. OMEGA X akhirnya angkat bicara lewat konferensi pers yang digelar pada Rabu, 16 November 2022. Berikut profil serta fakta-fakta OMEGA X yang menjadi korban kekerasan agensi.

Profil OMEGA X

Nama boyband OMEGA X berasal dari alfabet Yunani Omega, yang bermakna "akhir". Di bawah naungan agensi SPIRE Entertainment, OMEGA X melangsungkan debutnya pada 31 Juni 2021. Mini album pertamanya VAMOS memiliki title track berjudul serupa. Pada 6 September 2021, Omega X merilis single perdana bertajuk What's Goin' On. Kemudian, lagu hits mereka yang lainnya ada Love Me Like yang rilis bulan Januari tahun ini.

OMEGA X beranggotakan sebelas orang. Semua membernya pernah tampil dalam acara survival sebelum debut dalam grup. Selain itu, beberapa diantaranya juga sempat tergabung dalam boygroup lain. Berikut daftar lengkap member OMEGA X:

Jaehan (Kim Jae Han) Hwichan (Lee Hwi Chan) Sebin (Jang Se Bin) Hangyeom (Song Han Gyeom) Taedong (Kim Tae Dong) Xen (Lee Jin Woo) Jehyun (Moon Je Hyun) Kevin (Park Jin Woo) Junghoon (Han Jeong Hoon) Hyuk (Yang Hyuk) Yechan (Shin Ye Chan)

Fakta Seputar Kasus Kekerasan OMEGA X

Kasus kekerasan yang menimpa OMEGA X bermula saat beredarnya video para member mendapat perlakuan kasar dari CEO agensinya, SPIRE Entertainment. Video tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan jagat media sosial.

Video berdurasi pendek itu merupakan hasil rekaman seorang FOR X (sebutan fans Omega X) yang tak sengaja melihat idolanya di bandara Los Angeles, Amerika Serikat. Kejadian ini berlangsung usai OMEGA X menggelar konser OMEGA X World Tour (CONNECT: Don't Give Up).

Tak sampai disitu saja, sebuah rekaman audio juga memperkuat dugaan kekerasan verbal maupun fisik dari CEO perempuan bermarga Kang itu. Terdengar pelaku memaki dan memukul para anggota di hadapan semua orang di bandara.

Menurut laporan Allkpop, CEO Spire Entertainment yang sekarang sudah mengundurkan diri tersebut, sebelumnya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap para anggota.

1. OMEGA X Gelar Konferensi Pers

OMEGA X secara resmi menggelar konferensi pers pada Rabu, 16 November 2022. Boyband beranggotakan sebelas orang ini membeberkan masa-masa sulit yang mereka jalani di bawah asuhan agensi Spire Entertainment.

Seluruh member yakni Jaehan, Junghoon, Sebin, Jaehyun, Kevin, Hwichan, Taedong, Hyuk, Xen, Hangyeom, dan Yechan hadir dalam momen ini. Noh Jong Eon, selaku kuasa hukum mereka, turut mendampingi selama jumpa pers berlangsung.

Jaehan, sang member tertua mengungkapkan alasan bertahan di agensi yakni demi para penggemar yang selalu setia mendukung mereka.

"Alasan kami tetap tutup mulut sampai sekarang adalah karena kami takut kesempatan terakhir kami (untuk sukses sebagai artis) akan hilang," ujar Jaehan.

Sebagai seorang leader, Jaehan tentu menginginkan yang terbaik untuk para anggota. Jaehan khawatir dirinya dan kawan-kawannya harus melenyapkan mimpinya menjadi idol. Ia sangat ingin melindungi OMEGA X. Namun, rupanya member tertua ini sudah tak bisa menahan diri lagi.

Kuasa hukum OMEGA X menambahkan, "Ini bukan hanya masalah kami, tetapi juga masalah publik. Kami mengambil langkah berani untuk mengungkapkan kasus ini. Hal yang tak pernah terpikirkan akan terjadi di Korea Selatan pada 2022."

2. Bukti-bukti OMEGA X Mengalami Pelecehan Seksual

Mengutip Koreaboo, baru-baru ini reporter SBS bernama Kang Kyung Yoon mengungkapkan bukti terkait tindakan pelecehan dan penganiayaan yang dilakukan CEO Kang kepada boyband rookie ini.

Melalui laporan SBS News, terungkap OMEGA X mendapat tindakan buruk dari Kang. Para anggota diserang secara verbal maupun fisik, hingga dilecehkan secara tidak senonoh. Kejadian ini berlangsung di tengah pesta minum-minum perusahaan, maupun di bandara Los Angeles.

Seorang member OMEGA X bersaksi, "CEO Kang memegang tangan dan menyentuh wajah kami. Dia juga melecehkan kami secara seksual seperti memeluk lengan dan bagian tubuh lainnya."

Tak hanya itu, CEO Kang diduga sering berkata kasar, bahkan melontarkan ancaman kepada para anggota.

Reporter SBS News membagikan foto-foto yang menjadi bukti mantan CEO memperlakukan member dengan tidak pantas. Pihak kuasa hukum Omega X juga mengklaim kepemilikan bukti soal pelecehan yang dilakukan CEO Kang.

3. OMEGA X Gugat CEO Kang

Melansir CNN, kuasa hukum OMEGA X akan mengajukan gugatan pidana atas tuduhan kekerasan, intimidasi, tindakan tidak senonoh dengan paksaan, hingga percobaan ancaman yang dilakukan sang mantan CEO.

Pihak kuasa hukum mengklaim OMEGA X mendapatkan ancaman untuk membayar 300 - 400 won per-anggota atau sekitar Rp 3,5 - 4,7 miliar rupiah atas peristiwa kekerasan yang terjadi.

OMEGA X tengah mengajukan gugatan untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi. Mereka menuntut tindak pidana dan juga meminta gak kompensasi.

Kuasa hukum OMEGA X juga meminta pertanggungjawaban Hwang, selalu petinggi perusahaan, karena bersekongkol dengan CEO Kang.

