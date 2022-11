Lagu Bertahan Terluka Fabio Asher Terinspirasi dari Drakor The World of The Married

TEMPO.CO, Jakarta - Fabio Asher, penyanyi pendatang baru yang terkenal dengan lagu Bertahan Terluka baru saja meraih penghargaan Pendatang Baru Terbaik di AMI Awards 2022. Ditemui di kawasan Menteng, Kamis, 3 November 2022, Fabio menceritakan bagaimana ia mendapatkan inspirasi saat menciptakan lagu yang ia buat. Menurut dia, beberapa lagu yang diciptakannya ada yang terinspirasi dari kisah pribadinya hingga kisah dari orang terdekatnya.

Terinspirasi dari Drama Korea The World of the Married

"Kalau lagu biasanya dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman teman, biasanya teman cerita aku dengerin. Siapa tahu bisa jadi lagu," kata Fabio. Yang menarik, Fabio Asher mengatakan bahwa lagu Bertahan Terluka ia buat karena terinspirasi dari drama Korea The World of the Married yang dibintangi Han So Hee dan Park Hee Jun.

Ternyata tidak hanya memproduksi semua lagunya secara independen atau mandiri. Dari menyiapkan konsep lagu hingga video klip semua Fabio lakukan dengan ide dan konsep ia sendiri. "Karena aku orangnya perfectionist, bahkan sampai mengedit video klipnya pun aku sendiri yang mengerjakan," kata dia.

Terkenal dengan lagunya yang sedih, Fabio Asher menuturkan, ia tertarik untuk menulis dan membawakan lagu dengan nuansa ceria. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada 20 lebih lagu yang ia siapkan, dan akan dirilis. Beberapa lagu tersebut akan dirilis dalam bentuk EP atau extended play atau album mini dalam waktu dekat. Menurut dia, EP-nya akan dirilis kepada publik tahun depan.

Selain merilis EP, Fabio Asher juga mengatakan akan menggelar tur di beberapa negara Asia pada tahun depan. Di antaranya Malaysia, Singapura, hingga Hong Kong. Tour akan diawali di Malaysia, Sempat menjadi perbincangan hingga trending karena antusiasme penggemarnya di Negeri Jiran jadi alasan Fabio Asher untuk memulainya di Malaysia.

Belum lama ini, Fabio juga memenuhi undangan di Malaysia dan disambut sangat hangat. Menurut dia, bersama timnya berhasil menjual 800 tiket yang habis hanya dalam waktu satu menit. Situasi ini memaksa Fabio dan timnya harus meningkatkan kapasitas tiket sebanyak 2.500 dan memindahkan ke lokasi yang lebih besar. Fabio menuturkan, penggemarnya rela menunggu selama 12 jam demi menonton aksi panggungnya.

NADIA RAICHAN FITRIANUR

Baca juga: Raih AMI Awards, Impian Fabio Asher dalam Waktu Dekat, Segera Rilis Album Mini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.