Kehidupan Pribadi Shah Rukh Khan: Putra Aktivis Kemerdekaan India, Sarjana Ekonomi, Menikah Beda Agama

TEMPO.CO, Jakarta - Shah Rukh Khan atau yang akrab dipanggil Khan lahir pada 2 November 1965 dalam sebuah keluarga Muslim di New Delhi. Meskipun Khan diberi nama lahir Shahrukh Khan, tetapi ia lebih suka namanya ditulis Shah Rukh Khan dan biasanya disebut dengan inisial SRK. Khan menghabiskan lima tahun pertama hidupnya di Mangalore, tempat tinggal kakek dari ibunya.

Sementara itu, ayah Khan dengan nama Mir Taj Mohammed Khan adalah seorang aktivis kemerdekaan India dari Peshawar yang berkampanye bersama Khudai Khidmatgar, sebuah gerakan perlawanan tanpa kekerasan yang dipimpin oleh Abdul Ghaffar Khan. Gerakan ini tercipta untuk menjadikan India bersatu dan merdeka. Ayahanda melakukan afiliasi dengan Kongres Nasional India.

Ibu Khan, Lateef Fatima adalah putri seorang insinyur senior pemerintah. Kedua orang tua Khan menikah pada 1959. Khan menggambarkan dirinya di Twitter sebagai "setengah Hyderabad dari sang ibu, setengah Pathan dari ayahnya, dan beberapa Kashmir dari sang nenek", seperti dilansir dalam laman Siasat.

Khan dibesarkan di lingkungan Rajendra Nagar di New Delhi. Ayahnya memiliki beberapa usaha bisnis, salah satunya adalah restoran. Meskipun memiliki bisnis, tetapi keluarganya menjalani kehidupan kelas menengah di apartemen sewaan dengan sederhana. Mengenai pendidikan, Khan bersekolah di Sekolah St. Columba di Delhi tengah di mana ia unggul dalam studinya dan dalam olahraga, seperti hoki dan sepak bola. Selama menempuh pendidikan di sana, ia berhasil menerima penghargaan tertinggi sekolah itu, yaitu Pedang Kehormatan (the Sword of Honour).

Awalnya, Khan bercita-cita untuk mengejar karier di bidang olahraga, tetapi karena ia mengalami cedera bahu di tahun-tahun awalnya berarti ia tidak bisa lagi bermain. Sebaliknya, di masa mudanya, ia berakting dalam sandiwara panggung dan menerima pujian karena meniru aktor Bollywood favoritnya, yaitu Dilip Kumar, Amitabh Bachchan, dan Mumtaz. Salah satu teman masa kecilnya dan teman aktingnya adalah Amrita Singh yang menjadi aktris Bollywood pula. Sayangnya, pada 1981, sang ayah harus pergi selama-lamanya karena kanker. Sepuluh tahun kemudian, ibunya menyusul sang ayah bertemu Maha Kuasa karena komplikasi diabetes.

Melansir Hindustan Times, pada 1985-1988, Khan mendaftar di Hansraj College untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Grup Aksi Teater Delhi (TAG) di mana ia belajar akting di bawah bimbingan sutradara teater, Barry John. Usai menempuh pendidikan di Hansraj, ia mulai belajar untuk mendapatkan gelar master dalam komunikasi massa di Jamia Millia Islamia, tetapi ia meninggalkan pendidikannya dan memilih untuk mengejar karier dalam seni peran. Selama awal kariernya di Bollywood, Khan pernah belajar di Sekolah Drama Nasional, Delhi.

Menikah Beda Agama

Pada 25 Oktober 1991, Khan memutuskan untuk menikah dengan Gauri Chibber, seorang Hindu Punjabi dalam upacara pernikahan tradisional Hindu, setelah berpacaran selama enam tahun. Mereka dikaruniai seorang putra Aryan (lahir 1997) dan seorang putri Suhana (lahir 2000). Pada 2013, mereka menjadi orang tua dari anak ketiga, seorang putra bernama AbRam yang lahir melalui ibu pengganti.

Lalu, kedua anaknya telah menyatakan minatnya untuk memasuki industri hiburan dan dikabulkan oleh sang Ayah. Khan menyatakan bahwa Aryan yang menempuh pendidikan di USC School of Cinematic Arts, California bercita-cita menjadi penulis dan sutradara. Sementara itu, Suhana yang menjabat sebagai asisten sutradara untuk film Khan Zero (2018) pernah belajar drama dan akting di NYU's Tisch School of the Arts.

Meskipun Shah Rukh Khan sangat percaya pada Islam, tetapi ia juga menghargai agama istrinya, Hindu. Akibatnya, anak-anaknya mengikuti kedua agama, di rumahnya Alquran terletak di sebelah murti dewa Hindu.

