57 Tahun Shah Rukh Khan, Kematian Ibunya Membuatnya Total Berakting

TEMPO.CO, Jakarta - Shah Rukh Khan atau Khan yang lahir pada 2 November 1965, kini genap berusia 57 tahun. Ia juga dikenal dengan inisial SRK adalah seorang aktor, produser film, dan tokoh televisi India yang memiliki spesialisasi dalam film-film Hindi. Ia berkecimpung dalam industri film sejak 1988, waktu yang bisa terbilang sangat lama.

Perjalanan Karier Shah Rukh Khan

Debut serial televisi dan film (1988–1992)

Debut pertama Khan menjadi pemeran utama ada dalam serial televisi Fauji pada 1989. Saat itu, Khan hanya tertarik untuk bermain dalam serial televisi daripada film lantaran ia tidak cukup baik dalam dunia film. Pada akhirnya, tepatnya pada 1991, Khan mengubah keputusannya untuk berakting karena sebagai cara untuk melepaskan diri dari kesedihan kematian ibunya, seperti dikutip King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema.

Debut filmnya adalah Deewana yang beradu peran dengan Divya Bharti sebagai pemeran utama pria kedua di belakang Rishi Kapoor. Deewana pun menjadi hit box office dan menjadi awal karier Khan di film-film Bollywood. Selain itu, ia juga berhasil mendapatkan Penghargaan Debut Pria Terbaik Filmfare untuk aktingnya.

Peran jahat dan romantis (1993–1998)

Sampai pada 1993, Khan berhasil meraup penghargaan paling banyak untuk menggambarkan peran jahat dalam dua hit box office, yaitu seorang pembunuh dalam Baazigar dan kekasih obsesif dalam Darr. Penghargaanya adalah Aktor Terbaik dalam penghargaan Filmfare dalam Baazigar dan Penampilan Terbaik dalam Peran Negatif atau juga dikenal sebagai Penghargaan Penjahat Terbaik dalam Darr.

Sementara itu, ketika memerankan sebagai sosok yang romantis, Khan sangat sukses menjiwainya. Perilisan paling signifikan Khan dalam masa ini adalah film Dilwale Dulhania Le Jayenge. Film ini berhasil menjadi produksi keuntungan tertinggi di India dan luar negeri dan dideklarasikan menjadi sebuah Blockbusters Sepanjang Masa oleh box office India dengan keuntungan lebih dari 1,22 milyar (Rp 188 miliar) di seluruh dunia. Film ini juga berhasil memenangkan sepuluh penghargaan Filmfare, termasuk Penghargaan Aktor Terbaik kedua yang diraih Khan.

Melansir ndtv, peran-peran Khan dalam genre romantis membuatnya meraih popularitas tinggi di semua kalangan penonton, terutama kalangan remaja dan menurut pengarang Anupama Chopra, menjadikannya ikon percintaan di India.

Kesulitan dan kebangkitan (1999-2009)

Khan pernah menjadi produser dalam perusahaan produksi, Dreamz Unlimited, tetapi gagal sehingga Khan terpaksa menutupnya. Pada 2001, Khan didiagnosa mengalami cakram terprolapsi dan berusaha menyembuhkannya dengan alternatif yang ada sehingga ia terpaksa mengurangi jadwal kerjanya.

Pada 2004 adalah tahun kesuksesan kritis dan komersial bagi Khan. Ia mengubah Dreamz Unlimited menjadi Red Chillies Entertainment dan mengangkat istrinya Gauri menjadi produser. Salah satu film yang berhasil ia perankan ketika masa kebangkitannya adalah dalam Veer-Zaar. Film ini berhasil mendapatkan pendapatan tertinggi dengan keuntungan seluruh dunia lebih dari 940 (Rp 203 miliar) dan Main Hoon Na menjadi film peraih keuntungan tertinggi kedua dengan 680 (Rp 148 miliar).

Semakin tinggi namanya (2010-Sekarang)

Namanya semakin melambung setelah bermain My Name is Khan. Film ini pun menjadi salah satu film Bollywood berkeuntungan tertinggi sepanjang masa di luar India dan membuat Khan meraih Penghargaan Filmfare untuk Aktor Terbaik kedelapannya setara dengan rekor untuk kemenangan terbanyak dalam kategori tersebut.

Film terakhir yang berhasil meraup keuntungan terbesar adalah Rahul Dholakia Raees (2017). Di sana, Shah Rukh Khan berperan sebagai penjahat utama. Secara komersial, film ini meraih kesuksesan lebih dari 2,6 milyar (Rp 564 miliar) di seluruh dunia.

