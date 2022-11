Avatar 2 Berdurasi 3 Jam 10 Menit, Lebih Lama Setengah Jam dari Film Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water akan hadir dalam durasi 3 jam 10 menit, menurut seorang sumber kepada The Hollywood Reporter pada Jumat, 28 Oktober 2022. Sekuel yang sangat dinanti-nantikan selama 13 tahun ini akan membuat para penonton duduk di kursi bioskop lebih lama sekitar 30 menit dari film pertamanya.

Avatar 2 digadang-gadang bergabung dengan film-film ternama Hollywood lainnya, termasuk Avengers: Endgame (3 jam dan 2 menit) dan Titanic (3 jam dan 14 menit). Kedua film tersebut masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga, dalam daftar Comscore untuk film-film terlaris sepanjang masa di box office seluruh dunia, tidak disesuaikan dengan inflasi.

Film Avatar pertama karya sutradara James Cameron dirilis pada Desember 2009, tetap berada di peringkat pertama selama bertahun-tahun kemudian. Film itu sekitar 29 menit lebih pendek dari sekuelnya, atau 2 jam 41 menit.

Sepanjang pandemi Covid-19, film menjadi lebih panjang, dengan banyak foto acara Hollywood berjalan lebih dari 2 jam dan 30 menit, yang menurut standar tradisional dianggap panjang. Satu pengecualian adalah Spider-Man: No Way Home, yang berdurasi tepat pada 2 jam dan 28 menit.

Film Black Panther: Wakanda Forever, yang akan rilis pada Jumat, 11 November 2022, berdurasi 2 jam 41 menit. The Batman karya Matt Reeves, dirilis awal tahun ini, berdurasi 2 jam 55 menit. Waktu pemutaran film termasuk kredit, yang dapat memakan waktu hingga 10 menit.

Pada Juli lalu, sutradara James Cameron mengatakan dia tidak ingin mendengar keluhan apapun atas penayangan Avatar: The Way of Water ketika film tersebut diputar di bioskop. "Saya tidak ingin ada orang yang mengeluh tentang panjangnya waktu mereka duduk dan menonton (televisi) selama delapan jam," katanya kepada Empire.

Dengan latar waktu lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertama, Avatar: The Way of Water akan menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka), masalah yang mengikuti mereka, sejauh mana mereka pergi untuk menjaga satu sama lain, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami.

Avatar: The Way of Water dirilis di bioskop seluruh dunia pada 16 Desember 2022. James Cameron awalnya mengatakan bahwa dia berencana merilis Avatar: The Way of Water untuk 2014, namun diundur 7 kali hingga akhirnya akan resmi dirilis akhir tahun ini.

