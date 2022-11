6 Lagu Legendaris Titiek Puspa yang Tak Lekang Dimakan Zaman

Melalui lagu Dansa Yok Dansa Titiek Puspa mengajak orang untuk berdansa dan melupakan rasa sedih yang mendera. Lagu ini cocok menghibur semua kalangan tanpa batas usia dan jenis kelamin. Lagu ini juga dibawakan dua musisi dua generasi yakni The Rollies dan Glenn Fredly dalam balutan musik jazznya. Terlebih lagi lagu ini pernah menjadi soundtrack salah satu acara menari di Indonesia.

Lagu yang memiliki pesan agar tidak mudah terlena pada kehidupan kota metropolitan ini sempat dipopulerkan oleh Delly Rollies dari band The Rollies.

Me time menjadi waktu untuk pulih, misalnya sejenak otak berstirahat bahkan jika itu hanya lima menit.

5 Kegiatan yang Bisa Dilakukan Saat Me Time

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Kaleb J mengaku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu To The Moon And Back, walau sebenarnya hanya khayalan semata.

Baca Selengkapnya