Reality Club Menyulap Panggung Bergembira di Berdendang Bergoyang Festival Menjadi Romantis

TEMPO.CO, Jakarta - Reality Club ikut serta tampil pada Berdendang Bergoyang Festival pada Jumat, 28 Oktober 2022. Band asal Jakarta ini mengawali aksi panggungnya dengan lagu I Wish I Was Your Joke, yang disambut dengan teriakan meriah oleh pada penonton. Reality Club berhasil membawakan delapan lagu andalannya di panggung Bergembira Stage. Sang vokalis, Fathia Izzati atau yang sering di sapa Chia mengatakan bahwa ini adalah kali kedua Reality Club tampil di Berdendang Bergoyang Festival.

Reality melanjutkan penampilannya dengan membawakan Elastic Heart dan Telenovia. Saat menampilkan lagu Telenovia para penonton dibuat histeris dengan penampilan sang gitaris sekaligus vokalis, Faiz Saripudin saat membawakan bagiannya dan memainkan guitarnya secara solo.

Setelah membawakan Telenovia, para personel Reality Club bergantian menyapa para penonton. "Apa semuanya senang?" tanya Chia pada penonton, yang dibalas dengan jawaban iya dari arah penonton. Chia juga turut memperkenalkan teman-temannya, yakni Iqbaal pada gitar, Era di Drum, dan Nugi yang biasanya memainkan bass tapi kemarin berhalangan hadir lantaran sedang sakit.

Penampilan Reality Club dilanjutkan dengan lagu A Sorrowful Reunion. Lagu ini, menurut Chia, paling jarang dibawakan oleh Reality Club dalam penampilannya. "Biasanya kami lihat situasinya dulu," kata Chia sebelum membawakan lagu A Sorrowful Reunion.

Ada hal menarik ketika Faiz dan Chia meminta salah satu pasangan untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu andalan mereka yang telah mencapai sepuluh ribu pendengar di Spotify, yaitu Anything You Want. Kedua penonton menaiki panggung saat Iqbal memainkan bagian solo gitarnya, yang membuat suasana Bergembira Stage menjadi romantis dan semakin meriah.

Penampilan Reality Club pada hari pertama Berdendang Bergoyang Festival ini diakhiri dengan menyenangkan lewat lagu 2112. Begitu intro lagu itu mulai, penonton langsung menyambut meriah dan menyanyikan secara koor mulai dari awal hingga akhir lagu.

