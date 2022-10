Sinopsis Drama Korea Under the Queen's Umbrella, Daftar Pemain dan Link Nonton

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bertema sejarah memang selalu menarik perhatian. Under the Queen's Umbrella ini layak untuk jadi rekomendasi drakor sejarah berikutnya. Diceritakan tentang kehidupan Dinasti Joseon yang berlatar kerajaan, menjadikan drama genre ini memiliki keunikan tersendiri.

Drama Korea tentang sejarah tak melulu menampilkan cerita peperangan maupun adegan saling membunuh. Tema drakor Under the Queen's Umbrella tergolong cukup langka, karena disisipi dengan isu pendidikan. Alur cerita yang disajikan sangat relatable dengan kehidupan nyata Dinasti Joseon pada masa itu, yang mana sistem pendidikan hanya menguntungkan kaum kelas atas penghuni istana.

Sinopsis Drama Korea Under the Queen's Umbrella

Melansir Soompi, drama Korea Under the Queen's Umbrella bergenre sejarah, politik, dan komedi. Under the Queen's Umbrella mengisahkan cerita tentang kehidupan istana seorang ratu bersama kelima putranya. Berlatar belakang kehidupan era Dinasti Joseon, K-Drama ini menyoroti isu pendidikan di Korea Selatan pada masa itu.

Cuplikan drama Korea Under the Queen's Umbrella. Foto: Instagram/@netflixid

Seorang ratu sepatutnya tampil anggun dan elegan. Tidak demikian dengan Ratu Hwaryeong. Faktanya, ia tipe ratu dengan kepribadian yang amat sensitif, mudah marah, bahkan dirinya kerap kali melontarkan sumpah serapah. Bukan tanpa alasan, sikapnya yang demikian dipicu oleh tingkah kelima putranya yang sehari-hari gemar membuat kerusuhan di lingkungan istana. Sang ratu pun akhirnya bertekad mendidik putra-putranya menjadi pangeran yang cerdas nan bijaksana.

Konflik bermula saat putra mahkota diketahui mengidap penyakit misterius. Ratu tentu sangat merasa khawatir karena putra mahkota memegang peran penting, yakni sebagai calon penerus kerajaan. Alur cerita menjadi semakin rumit saat salah seorang pangeran kebanggannya terlibat sebuah insiden. Memimpin sebuah kerajaan memang tidak mudah, akankah Ratu Hwaryeong berhasil bertahan di tengah gempuran konflik yang menghujaninya? Saksikan kisah selengkapnya dalam drama Under the Queen's Umbrella.

Jadwal Tayang Drama Korea Under the Queen's Umbrella

Drama Korea Under the Queen's Umbrella merupakan drama besutan channel TV Korea Selatan tvN. Drama ini sekaligus menggantikan slot drama tvN populer sebelumnya yang berjudul Little Women. Adapun drama Under The Queen's Umbrella telah tayang perdana pada 15 Oktober 2022. Berjumlah 16 episode, drama sejarah ini bisa ditonton setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.10 KST atau sama dengan pukul 19.10 WIB.

Cuplikan drama Korea Under the Queen's Umbrella. Foto: Instagram/@netflixid

Link Nonton Drama Korea Under the Queen's Umbrella

Drakor Under the Queen's Umbrella tayang di channel tvN. Selain itu, drama ini juga tersedia di platform streaming film, Netflix. Di aplikasi Netflix, kamu bisa menonton drama Under the Queen's Umbrella subtitle Indonesia sepuasnya.

Pemain Drama Korea Under the Queen's Umbrella

Selain sang ratu dan kelima pangerannya, drama Under the Queen's Umbrella menghadirkan sederet aktor dan aktris legendaris Korea Selatan. Merangkum Asian Wiki, berikut daftar pemeran drama Korea Under the Queen's Umbrella lengkap beserta karakter tokoh yang diperankan.

Kim Hye Soo sebagai Im Hwa Ryeong (Ratu Hwaryeong) Bae In Hyuk sebagai Putra Mahkota Moon Sang Min sebagai Pangeran Agung Seongnam Yoon Sang Hyeon sebagai Pangeran Agung Muan Yoo Seon Ho sebagai Pangeran Agung Gyeseong Park Ha Joon sebagai Pangeran Agung Ilyoung Kim Hae Sook sebagai Ibu Raja Lee Ho Choi Won Young sebagai Raja Lee Ho Han Dong Hee sebagai Putri Mahkota Min Hwi-Bin Seo Woo Jin sebagai Won Son Oke Ja Yeon sebagai Selir Hwang Woo Jung Won sebagai Selir Go Shin Soo Jung sebagai Selir Kim Song Young A sebagai Permaisuri Choi Lee Ha Young sebagai Selir Moon Kim Ga Eun sebagai Selir Tae Lee Hwa Kyum sebagai Selir Oke Lee So Hee sebagai Nyonya Park Kang Chan Hee sebagai Pangeran Uiseong Moon Sung Hyun sebagai Pangeran Simso Shin Ian sebagai Pangeran Yeongmin Kim Min Ki sebagai Pangeran Bogum Hong Jae Min sebagai Pangeran Hodong

Itulah sinopsis, link, jadwal tayang, dan daftar pemain drama Korea Under the Queen's Umbrella. Yuk isi weekend kamu dengan menonton kelanjutan kisah perjuangan sang ratu beserta kelima pangeran tampan dalam drama sejarah ini

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Sebelum Nonton Drakor Era Joseon, Baca Dulu Sejarah Dinasti Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.