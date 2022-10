63 Tahun Sarah Ferguson Mantan Istri Pangeran Andrew, Apa Aktivitasnya Sekarang?

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Margaret Ferguson atau Sarah Ferguson lahir pada 15 Oktober 1959 ini adalah mantan anggota keluarga kerajaan Inggris. Ia mantan istri Pangeran Andrew, Duke of York, adik Raja Charles III.

Sarah Ferguson yang akrab dengan sebutan Fergie ini dibesarkan di Dummer, Hampshire dan menempuh kuliah di Queen's Secretarial College. Kemudian, Sarah Ferguson bekerja untuk perusahaan hubungan masyarakat dan sebuah perusahaan penerbitan di London.

Ferguson memulai hubungan dengan Pangeran Andrew pada 1985, tetapi sebenarnya mereka berdua sudah saling mengenal sejak kecil. Tidak perlu menunggu waktu lama, satu tahun kemudian, tepatnya pada 19 Maret 1986, mereka resmi bertunangan. Cincin pertunangan yang disematkan di kedua jari tangan mereka adalah hasil rancangan Pangeran Andrew sendiri dengan sepuluh berlian dalam lingkaran cincin tersebut.

Sarah Ferguson Mantan Menantu Ratu Elizabeth II

Melansir mirror.co.uk, setelah mendapatkan persetujuan Ratu Elizabeth II, Andrew dan Sarah resmi menikah di Westminster Abbey pada 23 Juli 1986. Saat itu pula, Ratu menganugerahkan gelar Duke of York kepada Pangeran Andrew dan Sarah secara otomatis mengambil status kerajaan suaminya sehingga menjadi Yang Mulia Duchess of York.

Duke dan Duchess menjadi orang tua pada 8 Agustus 1988 dengan kelahiran putri pertama mereka, Beatrice. Namun, satu bulan setelah kelahiran anak pertama, ia dan sang suami pergi ke Australia untuk melakukan kunjungan resmi. Tentunya, keputusan tersebut menimbulkan kritik dari pers dan rakyat Inggris. Dua tahun setelah kelahiran anak pertama, tepatnya pada 23 Maret 1990, putri kedua mereka lahir dengan nama Eugenie.

Selama menjalin hubungan rumah tangga dengan seorang Duke of York, Sarah merasa semakin sulit. Pasalnya, ia hanya bertemu dengan Andrew 40 hari selama satu tahun dalam lima tahun pernikahan mereka. Akhirnya, pada 19 Maret 1992, Duke dan Duchess of York mengumumkan perpisahan mereka. Setelah itu, istana mengumumkan bahwa Sarah tidak akan lagi melakukan urusan publik atas nama Ratu. Sarah pun memisahkan tempat tinggalnya dari suaminya dan pindah ke Romenda Lodge.

Mengutip hellomagazine, setelah empat tahun resmi berpisah, Duke dan Duchess mengumumkan perceraian mereka pada 1996. Setelah perceraian resmi selesai, Sarah secara resmi berhenti menjadi Yang Mulia dan berganti nama menjadi Sarah, Duchess of York. Kendati demikian, Sarah tetap dianggap menjadi keluarga kerajaan. Buktinya, ketika ia menghadiri acara Penobatan Duke of York ke dalam Royal Victorian Order dan Order of the Garter, ia diberikan kesopanan pengobatan. sebagai anggota keluarga kerajaan.

Sejak menikah dengan Pangeran Andrew dan berlanjut setelah perceraian, Sarah telah terlibat dengan sejumlah badan amal. Berikut adalah beberapa badan amal yang pernah ia ikuti atau ia dirikan sendiri:

Teenage Cancer Trust (1990)

Children in Crisis (1993)

Chances for Children (1994)

American Cancer Society (2003)

The Sarah Ferguson Foundation (2006)

Key to Freedom (2013)

Natasha Allergy Research Foundation (2019)

Sarah’s Trust (2020)

Selain aktif dalam bidang kemanusiaan, Sarah Ferguson pun berkiprah dalam dunia perfilman dan pertelevisian. Pada 2000, Sarah ikut menjadi produser dan presenter dalam sebuah film dokumenter untuk televisi BBC berjudul In Search of the Spirit. Pada 2004, Sarah Walt Disney Feature Animation merilis DVD The Cat That Looked at a King dengan suara Sarah sebagai Ratu. Pada Agustus 2009, film dokumenter milik Sarah dengan judul The Duchess on the Estate resmi dirilis. Kemudian pada 2011, Sarah menjadi peran utama dalam mini-seri di Oprah Winfrey Network berjudul Finding Sarah.

Pada April 2020, Sarah Ferguson meluncurkan serial baru di saluran YouTube-nya dengan judul Storytime with Fergie and Friends. Tahun ini, tepatnya pada Mei 2022, mantan istri Pangeran Andrew, Duke of York ikut mendirikan rumah produksi independen Vestapol Films yang berbasis di Paris.

RACHEL FARAHDIBA R

