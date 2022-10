Kumpulan Lagu Hits Van Halen, Salah Satu Rock & Roll Hall of Fame

TEMPO.CO, Jakarta -Grup band rock and roll Van Halen akan selalu ada di hati penggemarnya. Lewat lagu-lagu hits di zamannya macam Dance the Night Away hingga Jump, mereka sukses menyihir pendengarnya. Bahkan pada 2007 mereka masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame.

Profil Van Halen

Mengutip dari britannica.com, Van Halen adalah band heavy metal Amerika yang terkenal oleh permainan gitar listrik inovatif Eddie Van Halen. Anggota aslinya adalah gitaris Eddie Van Halen, drummer Alex Van Halen, bassis Michael Anthony, dan vokalis utama David Lee Roth.

Anggota selanjutnya adalah Sammy Hagar yang masuk menggantikan David Lee Roth, Gary Cherone, dan Wolfgang Van Halen.

Grup band ini mendapatkan kontrak dengan Warner Bros pada tahun 1977 dan merilis album self-titled pertama mereka pada tahun berikutnya. Van Halen dengan cepat menjadi hit, menampilkan vokal Roth yang ekspresif, terkadang primal dan karya gitar revolusioner Eddie Van Halen .

Lagu-lagu Hits

Dance the Night Away

Pada tahun 1979, Van Halen memiliki single hit pertama mereka dengan "Dance the Night Away." Band melakukan tur untuk mendukung rekaman tersebut, dan Roth terbukti cukup menjadi pemain utama.

Jump

Sosok David Lee Roth tercatat membuat beberapa album hit dengan Van Halen. Tahun 1984 terbukti menjadi tahun Roth yang paling sukses dengan grup, di mana mereka mencetak single nomor satu pertama mereka "Jump."

Winning For Unlawful Carnal Knowledge

Selepas kepergian Roth, Hagar langsung mengisi peran vokalis yang ditinggalkan. Band ini menghasilkan tiga album chart-topping antara 1986 dan 1991, yang berpuncak pada raihan Grammy Award berkat lagu winning For Unlawful Carnal Knowledge pada 1991.

Namun Hagar juga pergi pada tahun 1996, dan Roth kembali sebentar sebelum digantikan oleh mantan vokalis Extreme Gary Cherone.

Why Can't This Be Love

Why Can't This Be Love menjadi lagu Van Halen untuk album studio ketujuh mereka, 5150, pada 1986. Lagu ini dirilis sebagai single utama dari 5150 melalui Warner Bros. Records.

Lagu ini sekaligus menjadi single pertama grup dengan vokalis utama Sammy Hagar, yang menggantikan David Lee Roth. Album ini dirilis dalam format single 7" dan 12", single 12" yang menampilkan versi panjang dari lagu tersebut.

Itu adalah hit single untuk band, naik ke nomor tiga di Billboard Hot 100 di AS dan membantu 5150 mencapai slot nomor satu di chart album, yang pertama untuk band. Itu juga merupakan top 10 hit di Inggris, Australia dan Jerman dan top 20 single di Kanada, Belanda dan Swedia.

Can't Stop Lovin' You

Album ini dirilis pada tahun 1995 sebagai single ketiga dari album kesepuluh mereka, Balance. Lagu tersebut muncul setelah produser Bruce Fairbairn meminta lagu yang lebih berorientasi pop. Alih-alih mencari arsipnya, Eddie Van Halen memutuskan untuk menulis musik baru dari awal.

Lagu ini ditulis oleh semua anggota Van Halen...