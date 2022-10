5 Rekomendasi Film Amitabh Bachchan dengan Rating Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Amitabh Bachchan merupakan salah satu bintang film Bollywood yang dinilai paling berpengaruh dan dihormati. Ia dikenal berkat penampilannya sebagai pemuda pemarah dalam sejumlah film aksi Bollywood.

Sejak melakukan debut layar lebar pertama kali pada tahun 1969 melalui film Saat Hindustani, Britannica mencatat bahwa Bachchan setidak telah tampil di lebih dari 175 film baik Bollywood maupun Hollywood. Film Hollywood pertamanya adalah The Great Gatsby karya Baz Luhrmann pada 2013.

Walaupun popularitas Bachchan saat ini cukup redup dibandingkan aktor-aktor muda lainnya, tidak dapat dimungkiri bahwa Bachchan telah menjadi wajah dan ikon film-film Bollywood. Dikutip dari situs ScreenRant, berikut adalah lima film Bachchan dengan penilaian dan pemeringkatan tertinggi menurut situs IMDb.

5 Film Bollywood Amitabh Bachchan dengan Rating Tertinggi

1. Anand, 1971 (Skor 8,4)

Anand berkisah tentang perjuangan hidup seorang bocah laki-laki yang memiliki masa hidup tidak lebih dari 6 bulan lagi. Dalam perjuangannya, bocah ini akan bertemu dengan dokter yang tulus dan gemar merawat orang miskin secara gratis.

Dalam film ini, Bachchan berperan sebagai Dr. Bhaskar selaku pemeran pendamping. Sementara itu, pemeran utama dimainkan oleh Rajesh Khanna sebagai Anand. Melalui film ini, Bachchan membawa pulang Penghargaan Pemeran Pendamping Terbaik dari Filmfare pada tahun 1972.

2. Chupke Chupke, 1976 (Skor 8,3)

Film ini bergenre komedi dan mempertemukan kembali aktor Dhamendra dengan Bachchan setelah penampilan epik mereka dalam film Sholay. Alur utama Chupke Chupke menceritakan tentang profesor yang baru saja menikah dan memainkan lelucon rumit dengan keluarga istrinya untuk membuktikan bahwa dia cerdas.

ScreenRant menyebut bahwa film ini menjadi pintu pembuka bagi Bachchan untuk menjelajahi jenis film-film komedi dan tidak hanya dikenal oleh publik sebagai aktor pemuda yang garang, tetapi juga sosok intelektual yang stabil melalui perannya sebagai profesor.

3. Black, 2005 (Skor 8,2)

Film ini terinspirasi dari otobiografi Hellen Keller, penulis sekaligus advokat hak kelompok penyandang disabilitas asal Amerika, berjudul The Story Of My Life. Perlu diketahui, Keller kehilangan pendengaran dan penglihatannya sejak berumur 19 bulan.

Sebab itu, film ini bercerita tentang sosok guru yang keras kepala bernama Debraj dan diperankan oleh Amitabh Bachchan dalam menggali potensi salah satu muridnya yang tunarungu dan tunanetra guna menghadapi tantangan untuk lulus kuliah. Perempuan ini bernama Michelle dan diperankan oleh Rani Mukerji.

4. Sholay 1975 (Skor 8,2)

Sempat disebutkan pada ulasan film sebelumnya, Sholay merupakan film laga, aksi, dan petualangan berdurasi 200 menit. Premis utama film ini menceritakan kisah dua pencuri yang berburu penjahat lain guna mendapatkan hadiah uang. Sepanjang film ini, Amitabh Bachchan beradu peran dengan Dharmendra dalam menunjukkan aksi-aksi perampokan hingga perkelahian.

5. Deewar 1975 (Skor 8,1)

Deewar merupakan film bergenre kriminal epik yang menceritakan perselisihan dua saudara, yang satu dikenal pemarah dan yang satunya dicap sebagai pria baik. Dalam film ini, Amitabh Bachchan berperan sebagai bos kriminal bernama Vijay Verma yang mencari cinta ibunya melalui serangkaian tindakan kriminalitas.

Berdasarkan penokohannya, jenis karakter tersebut dikenal dengan istilah antipahlawan atau antihero. Akhir mengharukan dan sangat berbekas tampak ketika Vijay akhirnya mendapatkan pengampunan dari ibunya dalam kondisi sekarat dan dipeluk.

Itulah lima rekomendasi film Bollywood dari aktor Amitabh Bachchan dengan rating tertinggi. Berkat perannya sebagai aktor yang tergolong produktif, Times of India menyebut Bachchan sebagai salah satu aktor India paling sukses sepanjang masa.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

