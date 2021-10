Zaman Susah Amitabh Bachchan, Mengawali Karir sebagai Pengisi Suara

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 11 Oktober adalah hari kelahiran aktor India, Amitabh Bachchan, tahun ia usianya sudah 79 tahun. Tidak hanya menjadi aktor India ini juga merupakan seorang produser film, presenter televisi, serta sebagai seorang penyanyi. Mantan politisi ini dalam industry Bollywood dianggap sebagai salah satu aktor besar yang memiliki pengaruh penting.

Melansir dari allfamous.org Amitabh Bachchan merupakan anak dari pasangan penyair dan aktivis. Ayahnya yang tidak lain adalah Harivansh Rai Bachchan berprofesi sebagai seorang penyair Hindi. Sedangkan ibunya, Teji Bachchan ialah seorang aktivis sosial.

Lahir di Allahabad tahun 1942, pria ini pernah belajar di Sherwood College, Nainital, Kirori Mal College, dan University of Delhi. Berkarir sejak 1969 sampai sekarang, awalnya Amitabh hanya berperan sebagai pengisi suara film Mrinal Sen, dan Bhuvan Shome. Ia juga membuat narasi untuk film pemenang penghargaan Bhuvan Shome.

Lalu pada 1970-an namanya mulai banyak dikenal melalui film-film yang ia bintangi. Diantara judul film yang diperankannya saat itu ialah Zanjeer, Deewaar, dan Sholay. Sehingga pada 1970 sampai 1980, bapak dari Abhishek Bachchan ini menjadi aktor yang karirnya paling menonjol di India. Kemudian untuk melebarkan sayap karirnya, ia berperan menjadi Meyer Wolfsheim untuk memulai debut Holywood di film The Great Gatsby.

Selain mendapat julukan sebagai pria mudah marah, pria ini juga memiliki nama lain yaitu Shahenshah of Bollywood, Star of the Millennium, dan Big B. Kabarnya mertua dari Aishwarya Bachchan ini memiliki sekitar $400 juta kekayaan bersih pada 2020 lalu. Penghargaan sepeti Padma Shri tahun 1984, Padma Bhushan tahun 2001, Padma Vibhushan tahun 2015, serta Dadasaheb Phalke Award tahun 2019 merupakan deretan penghormatan yang dianugerahkan kepada ayah dari Shweta Bachchan Nanda ini.

Membintangi lebih dari 180 judul film dan episode televisi, suami dari Jaya Bachchan yang menikah pada 1973 ini telah mendapatkan penghargaan sebagai Aktor Terbaik tahun 2010 untuk penampilannya di Paa. Amitabh Bachchan juga sudah memenangi 15 piala Filmfare dan 6 penghargaan Akademi Film India Internasional.

PUSPITA AMANDA SARI

Baca: 79 Tahun Amitabh Bachchan, Tak hanya Berlakon Pernah Menjadi Duta Polio Unicef