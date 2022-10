10 Rekomendasi Drakor Terbaik Tentang Perselingkuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea tentang perselingkuhan terbaru bisa menjadi referensi para Kdrama lovers. Cerita kehidupan rumah tangga yang dibumbui konflik hubungan dengan kehadiran pelakor atau pasangan yang tak setia, membuat drama kategori ini punya daya tarik tersendiri. Bahkan, drama-drama kategori ini berhasil meraih rating tertinggi. Penasaran apa saja drakor terbaru tentang perselingkuhan?

Drama Korea Tentang Perselingkuhan

Drama Korea disajikan dalam berbagai genre. Salah satu jenis drama Korea yang laris di pasaran yakni drama tentang perselingkuhan. Drakor tentang perselingkuhan kerap disuguhkan dalam bentuk drama makjang. Drama makjang adalah sebutan untuk drama dengan konflik yang cenderung tak masuk akal dan mampu memancing emosi para penontonnya. Merangkum berbagai sumber, berikut ini beberapa rekomendasi drama Korea tentang perselingkuhan yang wajib ditonton.

1. Eve (2022)

Rekomendasi drama Korea tentang perselingkuhan pertama yaitu Eve. Eve’s Scandal bercerita tentang kisah pembalasan dendam seorang wanita bernama Lee Ra El (Seo Ye Ji). Melansir MyDramaList, cerita bermula saat sang ayah tercinta meninggal dunia. Keadaan itu membuat hidup Ri El hancur. Ia bersumpah akan membalas dendam ke orang-orang dibalik tragedi yang menimpanya. Prosesnya tidak mudah, ia bahkan harus terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit.

Telah tayang pada bulan Juni lalu, K-drama ini mengusung tema perselingkuhan, balas dendam, pengkhianatan, dan bisnis kotor yang mengerikan. Selain Seo Ye Ji, drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris Korea papan atas diantaranya Park Byung Eun, Yoo Sun, dan Lee Sang Yeob. Tonton cerita lengkapnya di platform tvN, VIU, dan Vidio.

Seo Ye Ji dalam poster drama Korea Eve. Dok. tvN.

2. Love ft. Marriage and Divorce Season 3 (2022)

Drama Korea Love ft. Marriage and Divorce berhasil meraih rating tinggi untuk season perdananya. Di tahun 2022, Love ft. Marriage and Divorce kembali menayangkan season ketiganya. Melansir Soompi, drama karya Phoebe ini mengisahkan tiga wanita yang merasa terguncang lantaran suami mereka berselingkuh. Masuk dalam kategori drama makjang, para penonton akan dibuat emosi jiwa saat menyaksikan drama yang satu ini.

3. Show Window: The Queen's House (2021)

Show Window: The Queen's House mengisahkan kehidupan sempurna Han Sun Joo (Song Yoon A) yang menikah dengan Shin Myung Seob (Lee Sung Jae). Keduanya hidup bahagia hingga dikaruniai seorang anak. Sayangnya, rumah tangga mereka hancur semenjak kehadiran seorang pelakor, Yoon Mi Ra (Jeon So Min).

4. Mine (2021)

Rekomendasi drama selanjutnya ada Mine. Mine fokus pada cerita dua wanita konglomerat ambisius, Seo Hee Soo dan Jung Seo Hyun. Mereka berusaha mencari arti kebahagiaan sesungguhnya. Sejak mereka memutuskan untuk menikah, konflik mulai berdatangan.

Para pemain drama Korea Mine. Dok. Netflix.

5. Artificial City (2021)

Artificial City adalah salah satu drama genre thriller mystery. Berjumlah 20 episode, drama ini dibintangi oleh Soo Ae. Dikisahkan kehidupan konglomerat ternama Korea Selatan yang memegang kendali politik dan keuangan. Drama ini mengorek konflik antara menantu dan sang mertua. Keserakahan dan ambisi berpadu menjadi satu dalam perebutan kekuasaan.

6. The World of the Married (2020)

Drama Korea tentang perselingkuhan paling fenomenal ialah The World of the Married. Drama ini menceritakan tentang konflik pernikahan antara Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae-Joon). Kehidupan rumah tangga mereka mulai retak sejak kehadiran pelakor cantik nan licik, Yeo Da Kyung (Han So Hee) yang berusaha merebut sang suami.

7. The Penthouse (2020)

Selanjutnya ada drama The Penthouse. Drama Korea ini menyajikan cerita tentang masyarakat elit yang tinggal di apartemen mewah 100 lantai. Para penghuni apartemen menyimpan rahasia dan ambisi masing-masing. Perseteruan sering terjadi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

The Penthouse 2 kembali raih rating tertinggi di Korea. (SBS)

8. Lie After Lie (2020)

Melansir VIU, Drama Lie After Lie (Lies of Lies) mengisahkan Ji Eun Soo (Lee Yoo Ri) yang merupakan menantu dari keluarga kaya raya di Korea Selatan. Ia dipenjara karena tuduhan kasus pembunuhan suaminya. Setelah dibebaskan, ia mencoba mendapatkan kembali anak perempuan yang ia lahirkan di dalam penjara. Dirinya menemui Kang Ji Min (Yeon Jeong Hun), seseorang yang mengadopsi anaknya tersebut. Serangkaian plot twist mampu membuat alur cerita drama ini sulit ditebak.

9. My Dangerous Wife (2020)

Drama My Dangerous Wife mengisahkan hubungan antara perempuan kaya dengan koki terkenal. Realita kehidupan pernikahan nyatanya tak seindah ekspektasi. Pasang surut pernikahan membuat sang suami berselingkuh. Seribu cara ia lakukan untuk menutupi tabiat buruknya itu.

10. VIP (2019)

Rekomendasi drama Korea tentang perselingkuhan terakhir ada VIP. Drama ini mengisahkan pasangan suami istri sempurna, Na Jung Sung (Jang Nara) dan Park Sung Joon (Lee Sang Yoon). Keduanya bekerja bersamaan di sebuah tim di perusahaan yang sama. Kebahagiaan Jungsung terusik saat mendengar kabar bahwa suaminya berselingkuh dengan salah satu karyawan perusahaan. Ia pun akhirnya bertekad untuk menyelidiki kasus perselingkuhan tersebut.

Demikian rekomendasi drama Korea terbaru tentang perselingkuhan yang bisa menjadi referensi. Dijamin gregetan dan menguras emosi saat menontonnya.

LALA DITA PANGESTU

