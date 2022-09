Dear Leslar, Laporan Lesti Kejora Alami KDRT dari Rizky Billar Itu Bukan Prank...

TEMPO.CO, Jakarta - Leslar, nama fandom Lesti Kejora - Rizky Billar masih menganggap pelaporan penyanyi dangdut ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya itu merupakan prank. Hal ini terlihat dari akun-akun penggemar Leslar di Instagram.

"Sebelum Leslar yang konfirmasi, buvir masih berharap ini semua cuma PRANK. Maaf! Tydak semudah itu menggoyahkan Leslarlovers," tulis akun @virus.leslar pada Kamis, 29 September 2022. Akun ini mengunggah percakapan di Twitter yang memperlihatkan kekesalan pengguna Twitter terhadap Rizky Billar yang dilaporkan Lesti Kejora telah melakukan kekerasan fisik kepadanya.

Tetap Meminta Mendukung Rizky Billar

Akun ini kemudian membuat unggahan yang memperlihatkan tanda tangan Lesti Kejora saat melaporka ke polisi pada Rabu, 28 September 2022 itu dinilai berbeda ketika penyanyi dangdut itu menorehkan tanda tangannya. Akun bucin akut itu meragukan keaslian laporan yang dilakukan Lesti ke polisi. "YTTA. Insyaallah. Everything will be ok guysss, stay positive thinking," tulis mereka dalam unggahannya.

Kegilaan berikutnya, akun ini juga membuat unggahan foto-foto Rizky Billar yang memenangkan gorgeous dad dan best couple dengan Lesti Kejora. "Masyaallah, alhamdulillah," tulis mereka dengan menambahkan tagar #thepowerleslarwillneverdie.

Akun fandom lainnya, Leslar Lovers World (L2W) juga membuat unggahan video reels yang memperlihatkan foto Lesti, Rizky, dan putra mereka, baby L. Video itu untuk membuat ajakan mendukung pasangan itu. "Yuk berdoa untuk mereka. Kami selalu mendukung kalian," demikian tulisan yang terdapat di video itu.

Ajakan doa mereka tuliskan pada keterangan unggahan. "Kita doakan yang terbaik untuk mereka @rizkybillar @lestykejora. Guys berdoa yang terbaik untuk mereka, sisipkan doa-doa di sholat kita semoga setiap hal yang terjadi diberikan jalan keluar. Semoga Allah selalu menjaga keluarga mereka. Tutup telinga, jangan lihat pemberitaan dan berpikirlah yang baik-baik," tulis mereka.

Akun Leslar_siik_komik juga memberikan dukungannya kepada pasangan ini sekali pun sudah ada laporan Lesti kepada suaminya. Mereka membuat pernyataan seolah menjawab apakah rumah tangga yang sudah diwarnai kekerasan itu akan kembali baik.

"Kalau ada yang bertanya, apakah ada kemungkinan hubungan mereka akan kembali baik dan semakin baik??? Apakah mungkin??? Pleenn, Allah itu MAHA MENOLAKBALIKKAN HATI hambaNYA. Tidak ada yang tidak mungkin bagiNYA. Dan di banyak kasus, hal itu seperti itu ternyata bisa terjadi. Dan bahkan bisa menjadi titik hijrah yang kaffah bagi mereka berdua terlebih Billar," tulis mereka di Instagram Story, 16 jam lalu.

Akun yang sepertinya tidak memungkiri terjadinya kekerasan itu, tetap meminta para pengikutnya agar berbaik sangka kepada Rizky Billar. "Jadi, tetaplah berbaik sangka. Jadikan apa pun yang mereka lalui sebagai pembelajaran," tulis mereka.

Kalis Mardiasih, aktivis gender yang memberikan dukungan untuk keberanian Lesti Kejora melaporkan suaminya itu mengatakan, kekerasan merupakan siklus yang tidak mungkin terjadi satu kali saja, terutama jika dia terbiasa melakukan kekerasan fisik. "Jika hari ini bisa membanting dan mencekik, kesempatan berikutnya taruhannya bisa nyawa. Langkah Lesti sudah sangat tepat. Laporkan kejadian. Jangan takut. Keselamatan lebih penting dari apa pun," katanya menjawab pertanyaan Tempo pada Jumat, 30 September 2022.

Dalam laporannya di kepolisian, Lesti Kejora mengaku dicekik dan dibanting berkali-kali oleh suaminya, Rizky Billar. Ia mengatakan, aksi kekerasan itu dilakukan Rizky setelah sang istri mengetahui perselingkuhannya dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tuntutan Lesti itu justru membuatnya emosi lalu bertindak kekerasan terhadap perempuan yang seharusnya dilindunginya.

Baca juga: Tindakan Lesti Kejora Laporkan Rizky Billar atas Dugaan KDRT, Netizen Ungkap Salut dan Dukungan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.