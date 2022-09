CL Guncang Panggung We The Fest 2022 Hari Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper, CL menjadi salah satu artis Internasional yang hadir di We The Fest 2022. Penyanyi asal Korea Selatan yang juga merupakan leader dari grup K-pop 2NE1 ini tampil di hari kedua, Sabtu, 25 September 2022.

Sejak sore sejumlah penonton telah menanti penampilan CL di panggung utama yang dijadwalkan pukul 20.25 WIB. Meski sempat molor sekitar 20 menit, kemunculan CL di atas panggung bersama para penari latarnya membuat penonton histeris. Perempuan bernama asli Lee Chae Rin ini tampil prima dengan rambut pirang dan kostum serba bling-bling.

CL langsung membawakan lagu-lagu andalannya tanpa henti seperti, Dirty Vibe, HWA, The Baddest Female, 5 Star, MTBD, Spicy, Lover Like Me, dan Tie a Cherry. Koreografi yang memukau membuat penampilan CL semakin terlihat energik. Di sela-sela pergantian lagu, CL menyapa penonton yang memadati area lapangan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

"Apa kabar Indonesia, aku sangat bersemangat malam ini. Apakah kalian siap menari bersamaku?" kata CL. Selama tampil CL memang tidak terlalu banyak berkata-kata, ia fokus menampilkan satu per satu lagunya untuk menghibur dan mengajak penonton menari mengikuti irama lagu.

CL menutup penampilannya dengan lagu Hello Bitches yang disambut meriah oleh penonton. Mereka ikut menyanyi, melompat, dan berjoget bersama. Sebelum meninggalkan panggung, CL mengucapkan terima kasih dan berharap dapat kembali menyapa penggemar di Indonesia. "Semoga bisa segera bertemu kalian lagi," kata CL.

Selain CL, hari kedua We The Fest 2022 juga dimeriahkan oleh Noah, Rendy Pandugo, Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano, Hindia, R3hab, hingga Dipha Barus yang menjadi penutup. Hari ini menjadi hari terakhir gelaran We The Fest 2022. Sejumlah musisi yang tampil antara lain, Dewa 19 ft. Ello, Raisa, Laleilmanino & Friends, Oh Wonder, Idgitaf, Nadin Amizah, hingga Maliq & D'Essentials.

