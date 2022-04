2NE1 Tampil di Coachella 2022, Minzy Rasakan Banyak Emosi Berbeda Sekaligus

TEMPO.CO, Jakarta - Girlband asal Korea Selatan, 2NE1 menjadi sorotan setelah pekan lalu tampil lengkap di Coachella 2022. Tampil satu panggung salah satu festival musik terbesar di Amerika Serikat bersama tiga rekannya setelah tujuh tahun, membuat Minzy merasakan perasaan yang begitu emosional.

"Berdiri di atas panggung bersama dengan semua anggota lain untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, melihat wajah-wajah di kerumunan besar, saya merasa bahagia dan bernostalgia dan bersemangat,” kata Minzy kepada StarNews, dikutip dari Soompi pada Rabu, 20 April 2022. “Itu adalah momen di mana saya merasakan banyak emosi yang berbeda sekaligus.”

Anggota 2NE1 yaitu CL, Sandara Park, Bom, dan Minzy tampil kompak di Coachella 2022 membawakan salah satu lagu andalan mereka, I Am the Best. Minzy mengakui sebelum pertunjukan, ia sempat khawatir bagaimana reaksi para penonton melihat 2NE1 kembali tampil satu panggung setelah memutuskan bubar pada 2016.

“Itu adalah penampilan yang kami persiapkan sambil memikirkan penggemar kami yang telah menunggu lama, jadi saya pikir orang-orang mungkin menyukainya,” katanya. “Tetapi sebagian dari diri saya juga khawatir apakah orang akan mengingat kami.”

Namun kekhawatiran tersebut hilang setelah mereka melihat antusias penonton yang memberikan respon sangat positif. "Orang-orang akhirnya menunjukkan begitu banyak minat (dalam reuni kami) sehingga saya sangat berterima kasih," katanya.

2NE1, Sandara Park, CL, Park Bom dan Minzy reuni di Coacella, Sabtu 16 April 2022. (Twitter.com/88Rising)

Minzy mengungkapkan bahwa para anggota 2NE1 sangat terbuka satu sama lain saat mempersiapkan penampilan mereka. Minzy pertama kali mengetahui tentang penampilan di Coachella sekitar bulan Februari mendekati ulang tahun CL.

Selama mempersiapkan penampilan di Coachella, mereka berempat saling berbagi kisah kehidupan masing-masing. Mereka melakukan percakapan serius tentang pertunjukan yang akan datang termasuk perasaan penggemar yang telah menanti cukup lama. Minzy mengaku bahwa banyak kenangan indah yang mereka lalui saat mempersiapkan penampilan untuk Coachella.

"Kami berempat hanya bersyukur bisa menyiapkan satu penampilan keren bersama sebagai satu grup,” kata Minzy. “Saya berpikir bahwa pertunjukan ini adalah satu halaman dalam kisah hidup saya. Kami bekerja keras untuk melakukan yang terbaik dan menampilkan penampilan keren untuk para penggemar yang telah menunggu untuk melihat kami berempat bersama dan untuk tetap tidak berubah di dalam hati kalian semua."

Selain membicarakan mengenai penampilan 2NE1 di Coachella 2022, Minzy juga memberikan bocoran mengenai proyek yang sedang ia persiapkan. “Saat ini, saya sedang mengerjakan musik baru, dan saya berencana untuk bertemu dan berkomunikasi dengan penggemar saya di luar negeri yang belum dapat saya lihat karena Covid-19," katanya.

2NE1 tampil dalam acara promosi kumpulan album 88rising, Heads in the Clouds Forever, di akhir pekan pembukaan Coachella 2022 pada Sabtu, 16 April 2022. 88rising memberikan kejutan besar, yaitu reuni dari girlband K-pop 2NE1. CL menampilkan single solo termasuk Spicy dari album terbaru Alpha, dan Hello Bitches pada 2015. Untuk final, sesama anggota Park Bom, Dara, dan Minzy naik ke atas panggung, dan keempatnya membawakan I Am the Best.

