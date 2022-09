Bintang Riverdale, Ryan Grantham Dihukum Seumur Hidup karena Membunuh Ibunya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor serial Riverdale, Ryan Grantham dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung British Columbia di Vancouver pada Rabu, 21 September 2022 waktu setempat setelah mengaku membunuh ibu kandungnya, Barbara Waite pada 2020. Bintang film Diary of a Wimpy Kid ini tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat selama 14 tahun.

Keputusan Hakim Agung British Columbia Kathleen Ker muncul setelah Ryan Grantham mengaku bersalah pada Maret lalu atas pembunuhan tingkat dua dalam kasus kematian ibunya. Pada sidang vonis Juni lalu, jaksa mengatakan Ryan Grantham menembak belakang kepala ibunya saat tengah bermain piano di rumah, 31 Maret 2020. Setelah melakukan kejahatan, Ryan Grantham merekam dirinya dalam sebuah video di mana dia yang saat itu masih berusia 21 tahun mengaku melakukan pembunuhan dan memfilmkan jenazah ibunya.

Keesokan hari setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Ryan Grantham mengisi mobilnya dengan senjata, peluru, dan 12 bom molotov. Ia berencana melakukan perjalanan ke Rideau Cottage di Ottawa dan membunuh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, seperti yang juga dia tulis dalam jurnal yang dimasukkan sebagai bukti. Ia juga mempertimbangkan untuk melakukan penembakan massal di Universitas Simon Fraser di Vancouver atau di Jembatan Lions Gate yang ikonik.

Ryan Grantham tidak menjalankan rencananya itu, tetapi malah pergi ke polisi Vancouver malam itu dan memberi tahu seorang petugas, "Saya telah membunuh ibu saya."

Di pengadilan pada Juni 2022, jaksa Crown Michaela Donnelly merujuk pada dua laporan psikiatris yang menyatakan bahwa Ryan Grantham menderita dorongan untuk melakukan kekerasan dan depresi klinis sebelum membunuh ibunya. Pada hari ketiga dan terakhir sidang, di bulan yang sama, Ryan Grantham menyampaikan pernyataan di pengadilan dan mengakui kesalahannya.

"Saya sedih memikirkan betapa buruknya saya telah menyia-nyiakan hidup saya," katanya saat itu. "Menghadapi sesuatu yang begitu mengerikan, saya minta maaf."

Jaksa telah merekomendasikan dalam sidang hukuman awal tahun ini bahwa Ryan Grantham menerima pembebasan bersyarat hingga 18 tahun. Tim kuasa hukum Ryan Grantham menyarankan 12 tahun sebagai konsekuensi yang adil.

Awalnya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, Ryan Grantham telah ditahan selama dua setengah tahun terakhir. Berpartisipasi dalam program kesehatan mental sejak penangkapannya, Ryan Grantham sedang dalam proses dipersiapkan untuk dipindahkan ke fasilitas yang lebih permanen, menurut pejabat penegak hukum di Vancouver.

Setelah dihukum, pengacara Ryan Grantham, Chris Johnson memberi tahu kalau kliennya telah berusaha keras untuk mengubah hidupnya setelah ditangkap. "Dia menerima banyak bantuan psikologis dan telah berjuang dengan apa yang telah dia lakukan dan menghadapinya," kata Johnson. "Tetapi dia berharap dapat mendedikasikan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan."

Ryan Grantham berperan sebagai Jeffrey Augustine dalam serial Riverdale musim keempat pada 2019. Karakter tersebut memiliki peran cukup penting dalam serial ini. Jeffrey Augustine merupakan karakter yang membunuh mendiang Luke Perry yang memerankan Fred Andrews. Ryan Grantham memulai kariernya sejak kecil. Ia juga muncul di film Diary of a Wimpy Kid (2010), serta tampil di Supernatural, iZombie dan The Imaginarium of Doctor Parnassus.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580

