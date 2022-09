Penonton Film Indonesia Membeludak, Saatnya Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Film Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah pascapandemi Covid-19. Studio teater di bioskop-bioskop Tanah Air dipenuhi film-film Indonesia dengan penonton yang memenuhi kursi. Hingga pertengahan September 2022 ini, market share penonton bioskop film-film Indonesia jauh mengungguli jumlah penonton film barat. Fenomena ini adalah yang pertama dalam sejarah dunia film Indonesia.

Jumlah Penonton Film Indonesia

Menurut data dari filmindonesia.or.id, film-film yang sukses mendapatkan jutaan penonton. Di antaranya adalah KKN Desa Penari yang menjadi kampiun dengan jumlah penonton mencapai 9.233.847 orang. Di belakang KKN ada Pengabdi Setan 2: Communion dengan 6.390.970 orang, diikuti Miracle In Cell No. 7, yang mendapatkan 3.543.856 dan masih tayang.

Setelah Miracle, membuntuti di belakangnya adalah Ngeri-ngeri Sedap (2.886.122), Ivanna (2.793.775), Sayap-Sayap Patah (2.414.405), Mencuri Raden Saleh (2.248.931), Ku Kira Kau Rumah (2.220.180), The Doll 3 (1.764.077), dan Kuntilanak 3 (1.313.304). Dengan jumlah penonton tersebut, membuat market share penonton film di bioskop terbagi dalam 61 persen untuk film Indonesia, berbanding 39 persen untuk film barat. Selain di bioskop, market share penonton film tersebut juga dihitung dari film-film yang tayang di Over The Top atau OTT.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengaku sangat bangga dengan perolehan yang digapai oleh film Indonesia. "Puji Tuhan, sebuah kebanggaan buat kami, karena saat ini pecinta film Tanah Air begitu cintanya dengan film-film Indonesia," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 23 September 2022. Produser Miracle In Cell No. 7 ini makin semangat lantaran film yang di-remake dari Korea Selatan itu masih tayang di bioskop dengan perolehan sudah di atas 3 juta penonton. "Kabar ini, menjadi penyemangat buat kami, untuk dapat berkarya lebih baik lagi."

Adapun Ketua Asosiasi Perusahaan Film Indonesia atau APFI, Chand Parwez juga mengaku senang dengan perolehan tersebut. "Alhamdulillah, ini sejarah pertama dalam dunia film, kalau film Indonesia bisa melebihi perolehan penonton film barat. Saya berharap bisa bertahan sampai akhir tahun. Saya juga senang karena APFI juga mempunyai kontribusi dalam peroleham tersebut," tuturnya.

