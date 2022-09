Miracle in Cell No. 7 Ditonton 2,4 Juta Orang dalam Sepekan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Miracle in Cell No. 7 telah disaksikan 2.425.443 penonton dalam waktu sepekan tayang di bioskop. Pemeran utama Vino G. Bastian mengucapkan rasa syukurnya dengan perolehan penonton tersebut.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan terbang tinggi lagi penontonnya. Terima kasih buat penonton yang sudah memberikan support untuk film ini, mudah-mudahan terhibur dan membawa manfaat. Yang belum nonton, buruan nonton bareng keluarga," kata Vino G. Bastian yang berperan sebagai Dodo, dalam siaran pers yang diterima pada Jumat, 16 September 2022.

Hal serupa juga disampaikan oleh Indro Warkop yang berperan sebagai Japra atau Foreman. "Kita senang sekali film Miracle In Cell No. 7 mendapat apresiasi yang sebesar ini. Harapannya sih, bisa lebih banyak lagi penontonnya. Terima kasih buat dukungannya untuk film Miracle In Cell No 7," katanya.

Hanung Bramantyo selaku sutradara Miracle In Cell No. 7 mengungkapkan rasa harunya ketika melihat salah satu reaksi penonton. Hanung mengunggah sebuah video yang viral di TikTok, memperlihatkan seorang bocah laki-laki tak kuasa menahan rasa sedihnya setelah menonton Miracle In Cell No. 7.

Bocah tersebut belum beranjak dari tempat duduk bioskop dan sedikit membungkukkan tubuhnya meski film telah selesai diputar. Sejumlah teman-temannya mencoba menenangkan bocah tersebut yang ikut terbawa suasana menyaksikan Miracle In Cell No. 7.

"Ya Allah, nak. Saya ga tau ada kisah apa di balik kesedihannya. Yang jelas, ngeliat ini rasanya pengen peluk," tulis Hanung di Instagram pada Jumat, 16 September 2022.

Film Miracle In Cell No. 7 versi Indonesia dibintangi Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy. Film ini menceritakan pria dengan keterbelakangan mental dituduh melakukan kejahatan hingga ia dipenjara. Ia memiliki seorang putri yang sangat disayanginya. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara bersama para narapidana lainnya.

Miracle In Cell No. 7 yang merupakan remake dari film Korea Selatan sendiri telah dirilis di seluruh bioskop Indonesia, sejak Kamis, 8 September 2022 lalu, dan sampai saat ini masih tayang.

