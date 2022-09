Miracle in Cell No. 7 Ditonton Lebih dari 1 Juta Orang, Andre Taulany Mengaku Kalah Tantangan

TEMPO.CO, Jakarta - Penikmat film Indonesia memenuhi ruang bioskop yang memutar Miracle in Cell No. 7. Dalam 4 hari penayangan, film yang diremake dari Korea Selatan ini sudah ditonton sebanyak 1.150.346 orang.

Melihat penonton film yang diproduserinya membeludak, produser Falcon Pictures, Frederica bersyukur. "Puji Tuhan, kerja keras kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Terimakasih untuk para penonton film Miracle In Cell No 7. Ini akan menjadi penyemangat kami untuk berusaha lebih keras lagi di film-film berikutnya," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 12 September 2022.

Vino G. Bastian yang berperan sebagai Dodo, pria dengan masalah kesehatan mental yang dituduh melakukan kejahatan juga mengungkapkan kegembiraannya. " Alhamdulillah, tentunya senang sekali mendapat respon yang begitu luar biasa ini. Terimakasih untuk semua yang telah mendukung film Miracle In Cell No 7," ujarnya.

Di halaman Instagramnya, Vino mengunggah video ketika Andre Taulany, Ferry Maryadi, Deswita Maharani, dan Kiki Fatmala menonton filmnya bersama Indro Warkop yang juga bermain di Miracle in Cell No. 7. Mereka memberikan kesan setelah melihat itu.

Terlihat Andre Taulany menangis setelah melihatnya. "Keren semua pemainnya. Gue enggak pernah nonton film nangis, ini nangis," katanya yang langsung diledek Ferry Maryadi. "Tadi katanya enggak bakal nangis lo," timpal Ferry Maryadi meledek. "Makanya challenge gue kalah kali ini. Ini gila film, karena gue punya anak cewek, makanmya gue ajak Lofa biar nonton," katanya seraya menunjuk putri bungsunya yang diajak menonton film ini.

"Menguras air mata, menguras emosi kita. Itu menurut aku package yang lengkap kalau menonton sesuatu yang bisa menghibur dari mulai bisa merasakan happy, lucunya ada, nangisnya banyak, benar-benar luar biasa. Aktingnya semua keren," kata Deswita Maharani.

Reaksi positif memang disematkan penonton kepada film besutan sutradara, Hanung Bramantyo ini. Pada hari pertama penayangannya, Miracle in Cell No. 7 berhasil meraup 190 ribu penonton. Miracle in Cell No. 7 mulai diputar di bioskop Indonesia pada 8 September 2022. Selain Indonesia, sudah ada enam negara yang membuatnya ulang.

