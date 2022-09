Tak Ada Bioskop, Duo Bestie Ini Berboncengan Sejauh 113 Kilometer Demi Nonton Miracle in Cell No. 7

TEMPO.CO, Jakarta - Tak semua daerah bisa menonton Miracle in Cell No. 7, film yang diadaptasi dari judul sama di Korea Selatan. Gencarnya pemberitaan besutan sutradara Hanung Bramantyo versi Indonesia dan reaksi penontonnya yang terharu-biru, menyisakan perjuangan besar untuk menonton film lantaran tak semua wilayah memiliki bioskop.

Perjuangan besar ini dilakukan Umi dan Rahma, warga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba, Provinsi Lampung. Mereka rela berboncengan sepeda motor sejauh 113 kilometer atau 3 jam 40 menit ke Bandar Lampung demi bisa menikmati film yang dibintangi Vino G Bastian, Indro Warkop, Bryan Domani, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Tora Sudiro, dan Denny Sumargo ini. Seperti dalam video yang mereka unggah di akun TikTok @halojes, kemarin, Rabu, 14 September 2022.

"Jam berapa bestie," terdengar suara perempuan yang memegang ponsel sambil menunjukkan waktu yang terlihat di layar itu. "Jam 7.22," balas perempuan lain yang membalas. "Gas balang kuy," timpal sahabatnya lagi. "Gaaaassss..." Mereka menuliskan membawa tisu untuk mengelap air mata mereka setelah menonton. "Aduh sembab matanya," kata Umi. "Jadi bagaimana Rahma, filmnya." Rahma yang berdiri di belakangnya menjawab, "The best, 10/10." Umi menyergah. "Enggak, 100/10."

Melihat perjuangan dua bestie ini, para pemain Miracle In Cell No. 7 sangat mengapresiasinya. Mereka mengungkapkan terima kasih kepada dua perempuan muda berjilbab ini. "Saya Vino G. Bastian mengucapkan rasa terimakasih banyak, atas apresiasi Umi dan Rahma yang jauh-jauh, bela-belain naik motor untuk nonton film Miracle In Cell No. 7. Itu suatu penghargaan yang luar biasa buat saya dan teman-teman pemain yang lain. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi kalian dan kita semua, untuk bisa menjafi manusia yang lebih baik lagi," ujar Vino dalam siaran pers yang diterima Tempo, kemarin.

Umi dah Rahma harus melakukan perjalanan sejauh 113 kilometer demi menontol film Miracle in Cell. No. 7. Foto: TikTok @halojes.

Hal senada juga disampaikan oleh Tora Sudiro." Tadi saya juga baru disampaikan sama Vino. Itukan jarak 113 kilometer jauh banget ya cuma untuk nonton bioskop. Tapi kita mengucapkan terima kasih banget sudah mau menonton film kita, semoga berkenan dan pulangnya 113 kilometer lagi, membawa kesan-kesan yang indah di kepala kamu," kata suami Mieke Amalia ini.

Rigen Rakelna yang berperan sebagai Bewok atau Yunus dalam film Miracle In Cell No. 7, juga mengapresiasi perjuangan Umi dan Rahma." Terimakasih atas apresiasinya, yang sudah rela jauh-jauh 113 KM naik motor untuk nonton film ini. Mudah-mudahan hal baik dalam film ini bisa bermanfaat buat kamu," ucapnya.

Film Miracle In Cell No. 7 pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 8 September 2022. Selama sudah tayang dibioskop Indonesia sejak 8 September 2022. Dalam empat hari penayangannya saja, film yang mengisahkan pria dengan masalah kesehatan mental harus masuk bui dengan tuduhan membunuh ini sudah ditonton sebanyak 1.150.346 orang.

